Wohnkomplex Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand

Willkommen in Samui Paradise Villas, einer bezaubernden Wohn-Oase in der ruhigen Bangpor Soi 5, an den unberührten Ufern von Koh Samui. Dieses exklusive Wohnprojekt umfasst 11 Villen, die alle sorgfältig entworfen wurden, um den Inbegriff des Luxuslebens im Paradies zu bieten. Samui Paradise Villas bietet mit einer erstklassigen Lage am Hang einen unvergleichlichen Blick auf das schimmernde Meer und die üppigen Landschaften und bietet einen idyllischen Rückzug aus dem Alltag. Mit ihrem eleganten und zeitgenössischen Design verzaubern diese Villen Raffinesse und Charme und schaffen ein Ambiente raffinierter Eleganz. Jede Villa in Samui Paradise Villas ist mit stilvollen Möbeln und modernen Annehmlichkeiten ausgestattet und sorgt für höchsten Komfort und Komfort für Bewohner.

Zahlungsplan - 80/20.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Anwesen befindet sich nur wenige Minuten von internationalen Schulen, Krankenhäusern, Supermärkten und den unberührten Stränden der Insel entfernt.