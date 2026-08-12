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Wohnungen mit Swimmingpool in Thailand

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Pattaya
134
Phuket
35
Ko Samui
7
Provinz Phuket
8065
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470 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Phuket, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 3/5
Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung von 33,15 qm. im 3. Stock der Eigentumswohnung im Bau 50 Meter v…
$176,131
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Wohnung 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 8
Die perfekte Kombination aus Komfort und Investition in einer der attraktivsten Gegenden von…
$132,000
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Wohnung 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Zum Verkauf Luxus 2-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 60 qm. Die Wohnung befi…
$274,554
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$244,230
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Wohnung 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 7
Die Wohnung ist fertig, möbliert und ausgestattet, so dass Sie sofort nach der Transaktion e…
$100,604
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Wohnung 2 zimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 6/8
Gemütliche Wohnung "turnkey" 1 + 1 mit einer Fläche von 30,72 Quadratmetern. im 6. Stock ein…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$339,119
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Wohnung 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$339,091
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/6
$174,376
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Phuket, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Phuket, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/6
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$358,608
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Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 7
Premium-Wohnung im Herzen von Jomtien!Zensiri Residences Jomtien ist eine Elite Wohnanlage v…
$130,243
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Wohnung 2 zimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 6/8
Zum Verkauf eine gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 90 Quadratmet…
$326,613
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Wohnung 2 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2
PRES-SALE - Geschlossene Verkäufe. Bereit zu leben vollIhre perfekte Wohnung am Meer ab 110.…
$110,347
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Etagenzahl 8
Eine exklusive Oase des Komforts im Herzen von Pattaya!Eine einzigartige Gelegenheit, Luxusi…
$70,561
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Thalang, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thalang, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$162,605
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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$99,383
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
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$258,315
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/6
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$174,335
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Karon, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
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$289,573
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/6
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Etagenzahl 8
Eine einzigartige Gelegenheit, in stilvolle und moderne Apartments im Herzen von Bang Tao zu…
$103,509
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Wohnung 3 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 7/7
Die Wohnung in der Gegend von Laguna Phuket ist eine ideale Option für Wohnen und Investitio…
$213,405
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Wohnung 2 zimmer in Bangkok, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Bangkok, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 16/46
🏙 BANGKOK CENTER PRIME | Thonglor Condominium Ready | Profitable property in Thailand💰 von 1…
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Condo 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Condo 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/3
Ready Lösung für Wohnen oder Investitionen! Die Wohnung ist komplett eingerichtet und mit Pr…
$118,700
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 6/7
Ich verkaufe eine Wohnung in der renommiertesten Gegend von Phuket Insel - Laguna.Wohnung mi…
$208,000
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Studio in Nong Prue, Thailand
Studio
Nong Prue, Thailand
Fläche 23 m²
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$64,996
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 7
Eine attraktive Investitionsmöglichkeit! Ausbeute: von 6% pro Jahr!Installationen verfügbar!…
$110,451
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Karon, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
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Wohnung 2 zimmer in Bangkok, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Bangkok, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 9/35
Wohnung 1 + 1 mit einer Fläche von 30 qm im 9. Stock in einem modernen Wohn-Kondominium mit …
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 5/7
🌴 Resort-Stil Wohnanlage in der Nähe von Kamala BeachEine moderne Wohnanlage, nur 4 Minuten …
$117,126
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Eigenschaftstypen in Thailand

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Thailand

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