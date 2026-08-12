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Wohnungen in Provinz Phuket, Thailand

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Phuket
35
Choeng Thale
3846
Rawai
1209
Si Sunthon
563
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8 062 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
Premium Premium
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Silhouette ist eine durchdachte, niedrigdichte Wohnentwicklung, die nur Momente vom Nai Yang…
$283,975
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 8
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$167,900
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Studio 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
UP UP
Studio 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/7
Privates Resort mit Bergblick, Hotelmanagement und haustierfreundlichem Konzept!Das Momentum…
$172,773
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Etagenzahl 8
🔻Fang an zu verkaufen! Presale.🔻Der niedrigste Preis für den Eintrag🔻 Mein Name ist Leon, st…
$213,805
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Etagenzahl 8
🔻Fang an zu verkaufen! Presale.🔻Der niedrigste Preis für den Eintrag🔻 Mein Name ist Leon, st…
$236,713
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Wohnung 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$619,591
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Wohnung 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$619,564
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
In einer ruhigen Gegend von Rawai - Naiharn, South Phuket gelegen, bietet diese gut gebaute …
$514,930
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Wenn Sie nach einem warmen, charaktervollen Haus in einem ruhigen Teil von Rawai suchen, ist…
$408,915
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 465 m²
Entdecken Sie das raffinierte tropische Leben in Phukets angesehenstem WohngebietWillkommen …
$1,30M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Luxus Tropical Living in einem friedlichen Chalong LageEntdecken Sie die moderne Insel in di…
$378,625
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Surfhouse Residences, eingebettet in die ruhige Umgebung von Layan, bietet ein wirklich einz…
$274,518
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thalang, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Eingebettet im Herzen von Phukets florierendem Nordwesten, definiert Botanica Wisdom das geh…
$469,495
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 384 m²
Project X Villa ist eine neu fertiggestellte luxuriöse private Poolvilla in Rawai, Phuket, d…
$630,032
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 472 m²
Inmitten einer privaten Entwicklung von nur vier exklusiven Villen bietet diese neu fertigge…
$802,685
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 750 m²
Entdecken Sie das raffinierte tropische Wohnen in dieser spektakulären Luxusvilla mit 4 Schl…
$2,57M
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 7 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 497 m²
Auf dem exklusiven Anwesen Baan Bua Rawai bietet diese außergewöhnliche Villa mit 7 Schlafzi…
$1,81M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 341 m²
Erleben Sie die perfekte Harmonie aus Gelassenheit, Privatsphäre und zeitlosem Luxus im Sere…
$757,250
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 414 m²
Diese neu erbaute Villa mit 4 Schlafzimmern und 5 Badezimmern im renommierten Botanica Moder…
$908,700
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 7 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 200 m²
Luxus, Privatsphäre und atemberaubende Ansichten im Herzen von PhuketVilla Yoosook ist ein a…
$2,73M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Neue Freehold Condominium Entwicklung | Minuten zum Bang Tao Beach | Ab THB 4,8 MillionenTha…
$146,517
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 528 m²
Über der azurblauen Umarmung der Andamanensee steht das Sky Penthouse als unbestrittenes Kro…
$1,70M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Immobilienübersicht Entdecken Sie diese stilvolle moderne Poolvilla in einer ruhigen Wohngeg…
$269,581
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Entdecken Sie das erhöhte Küstenleben in Patong, PhuketErleben Sie einen raffinierten Lebens…
$119,615
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 367 m²
Genießen Sie das ultimative luxuriöse Wohnerlebnis mit diesem atemberaubenden Spa Pool Penth…
$605,800
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 512 m²
Erleben Sie eine seltene Balance zwischen Luxus, Privatsphäre und Natur in Sirinda Luxury Vi…
$1,44M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
In den Hügeln von Kamala gelegen, bietet diese Villa mit 3 Schlafzimmern und 3 Badezimmern e…
$754,221
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Immobilien Highlights• Standort: Wichit, Phuket (in der Nähe von Central Phuket)• Projekt: Z…
$72,393
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Eine brandneue private 3-Zimmer-Poolvilla im Gebiet Saiyuan im Süden von Phuket. Dieses atem…
$802,685
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Neu renoviertes Stadthaus zum Verkauf – Rawai, Soi Saiyuan 15 | THB 4,59 Millionen (Förderun…
$139,031
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Eigenschaftstypen in Provinz Phuket

penthäuser
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mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

mit Garage
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