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Wohnungen in Ko Samui, Thailand

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1 Zimmer
4
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Ko Samui, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 300 m²
Dies ist die letzte verbleibende Gelegenheit, eine außergewöhnliche Luxusresidenz auf Koh Sa…
$2,67M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Ko Samui, Thailand
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ko Samui, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Auf der Paradies-Insel Koh Samui bieten Sie die Möglichkeit, der Besitzer eines stilvollen S…
$86,559
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Wohnung 1 zimmer in Ko Samui, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$77,386
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Wohnung 2 zimmer in Ko Samui, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$235,045
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Wohnung 2 zimmer in Ko Samui, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$214,156
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Immobilienangaben in Ko Samui, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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