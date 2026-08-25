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Wohnungen in Pa Tong, Thailand

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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145 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 3/3
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it for: For seekers of luxurious accommodatio…
$551 086
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 184 m²
$558 464
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Wohnung in Pa Tong, Thailand
Wohnung
Pa Tong, Thailand
Fläche 35 m²
PAT4493 Dieses Luxury Condo im Süden von Patong bietet ein modernes voll möbliertes Studio …
$159 187
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung in Pa Tong, Thailand
Wohnung
Pa Tong, Thailand
$306 877
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Discover an outstanding investment and lifestyle opportunity in the heart of Patong with thi…
$241 714
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Willkommen in den Tropical Heights Villas, einer exklusiven Sammlung moderner Villen inmitte…
$604 891
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
PAT22895 Dieses Penthouse ist ein gutes Spiel für Käufer, die in der Nähe der Energie von P…
$1,18M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 6 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 200 m²
Panorama Meerblick | Private Infinity Pool | Prime Kalim Beach StandortVor der atemberaubend…
$2,27M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil bei Bluepoint Condominiums, einem Boutique-Tiefhaus am Hang von…
$1,16M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Entdecken Sie das erhöhte Küstenleben im Niranda SeaviewWillkommen bei Niranda Seaview, eine…
$117 041
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 462 m²
PAT7099 Diese Villa liegt 1,3 km vom Strand Patong entfernt und bietet alle modernen Komfor…
$2,14M
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Wohnung 1 zimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 2/3
Eine Boutique-Hügel Residenz mit nur 24 Wohnungen: Gebäude A befindet sich in der Gründungsp…
$229 000
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Wohnung 1 zimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/5
Exklusive Sammlung von Marken-Luxus-Residenzen nur 150 Meter vom Patong Beach entfernt.
$306 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Discover ABOV Patong, a premier off-plan condominium development offering branded residences…
$304 717
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
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Pa Tong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Willkommen in den Tropical Heights Villas, einer exklusiven Sammlung moderner Villen inmitte…
$604 891
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
PAT21801 Diese wunderschön renovierte Villa in Patong bietet alles, was Sie für tropisches …
$701 035
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie eine hervorragende Investitions- und Lifestyle-Möglichkeit im Herzen von Paton…
$241 714
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Wohnung 8 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 8 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 600 m²
Atemberaubende Meerblicke | Private Infinity Pool | Prime Kalim LageErleben Sie luxuriöses K…
$4,24M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
PAT7036 Diese 2-Zimmer-Wohnung bringt die erstaunliche Chance, nie aufhören zu lieben Paton…
$306 129
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Penthouse 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$529 477
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Wohnung 8 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 8 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 600 m²
Atemberaubende Meerblicke | Private Infinity Pool | Prime Kalim LageErleben Sie luxuriöses K…
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Pa Tong, Thailand
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Fläche 1 600 m²
Atemberaubende Meerblicke | Private Infinity Pool | Prime Kalim LageErleben Sie luxuriöses K…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 294 m²
PAT6507 Luxusvilla in der berühmten Gegend der Insel - Patong. Dieses Resort ist umgeben vo…
$1,00M
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Wohnung in Pa Tong, Thailand
Wohnung
Pa Tong, Thailand
Fläche 450 m²
PAT4819 Die Villa liegt an der Spitze einer privaten Halbinsel und bietet luxuriöses elegan…
$1,01M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Entdecken Sie ABOV Patong, eine erstklassige Off-Plan-Wohnung mit Markenresidenzen im pulsie…
$304 717
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 329 m²
PAT7070 Der hervorragende Look dieser Villa ist, was ihr Design zu einem Preis gemacht. Wen…
$2,42M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
PAT22671 Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, eine wunderschön gestaltete Pool-Vill…
$1,01M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
PAT22672 Treten Sie in die Welt der Smart-Eigentum investieren mit dieser einzigartigen Mit…
$107 145
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Entdecken Sie eine fantastische Gelegenheit, eine ausländische Eigentumswohnung in Phuket zu…
$151 147
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Entdecken Sie eine fantastische Gelegenheit, eine ausländische Eigentumswohnung in Phuket zu…
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