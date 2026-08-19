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Wohnungen in Phang-nga, Thailand

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2 Zimmer
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23 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Takua Thung, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Takua Thung, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
PHA22013 Erleben Sie den Luxus in unserer 3-Zimmer-Villa in Phang Nga, Phuket. Diese sorgfä…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
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Ban Khao Pi Lai, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 285 m²
PHA6718 Der neue Komplex von Villen am Natai Beach gibt Ihnen Entspannung und Inspiration i…
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Wohnung 6 Schlafzimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 050 m²
One-of-a-kind Mansion direkt am Strand, total renoviert und bereit zum Einzug.Dieses exquisi…
$7,42M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 850 m²
PHA21900 Eingebettet entlang der unberührten Küsten von Natai Beach, steht dieses einzigart…
$7,40M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Takua Thung, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Takua Thung, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
PHA22759 Entdecken Sie eine durchdachte, einstöckige Villa mit Privatsphäre, modernem Wohne…
$965,862
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Takua Thung, Thailand
Wohnung 6 Schlafzimmer
Takua Thung, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 500 m²
PHA22488 Diese bemerkenswerte 6-Zimmer-Wohnung am Meer bietet eine perfekte Flucht für Fami…
$7,39M
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Takua Thung, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Takua Thung, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 183 m²
Entdecken Sie ein exklusives Beachfront Retreat im Aleenta ResortErleben Sie das ultimative …
$2,36M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
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Ban Khao Pi Lai, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 050 m²
One-of-a-kind Mansion direkt am Strand, total renoviert und bereit zum Einzug.Dieses exquisi…
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Phang-nga, Thailand
Wohnung 6 Schlafzimmer
Phang-nga, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 200 m²
PHA22485 Diese atemberaubende Villa mit sechs Schlafzimmern am Strand bietet ein unvergleic…
$4,53M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Khok Kloi, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Khok Kloi, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 615 m²
PHA7134 Eine Villa am Meer bietet höchsten Luxus und Komfort. Der Strand von Natai ist noch…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bang Nai Si, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bang Nai Si, Thailand
Schlafräume 2
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Fläche 323 m²
Exklusives tropisches Leben am AndamanenmeerThaiLife Residences ist eine luxuriöse Villa am …
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
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Ban Khao Pi Lai, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 050 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 368 m²
PHA6450 Ein neuer Komplex von Luxusvillen auf dem Andaman Meer, umgeben von Regenwald. Das …
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Takua Pa, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Takua Pa, Thailand
Schlafräume 4
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bang Nai Si, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bang Nai Si, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 296 m²
PHA6738 Apartments in einem 5-Sterne-Resort-Hotel am Ufer des Andaman Sea und unberührten N…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ban Po Daeng, Thailand
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Ban Po Daeng, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 521 m²
PHA6582 Ein neues Resort mit Country Club, Tennis und Golf. Dies ist eine Gelegenheit, Eige…
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Ban Khao Pi Lai, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ban Khao Pi Lai, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 1 053 m²
PHA5371 Ein neues Hi-End-Projekt bestehend aus 37 Villen und 24 Wohnungen bietet Luxus-Reso…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ban Po Daeng, Thailand
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Ban Po Daeng, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 644 m²
PHA6583 Vorteile des neuen Projekts in der Provinz Phang Nga:Dies ist ein modernes Resort, …
$2,10M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Phang-nga, Thailand
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Phang-nga, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 m²
PHA22486 Der ultimative Lebensstil am Strand mit dieser expansiven Villa mit 6 Schlafzimmer…
$6,49M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bang Nai Si, Thailand
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Bang Nai Si, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 323 m²
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kapong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kapong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Der Meerblick besteht aus 112 Studios und 61 Apartments mit 2 Schlafzimmern.Lage zu Fuß zu d…
$110,000
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Immobilienangaben in Phang-nga, Thailand

mit Garten
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