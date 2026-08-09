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Wohnungen in Surat Thani, Thailand

;
Ko Samui
7
13 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Ko Samui, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 300 m²
Dies ist die letzte verbleibende Gelegenheit, eine außergewöhnliche Luxusresidenz auf Koh Sa…
$2,67M
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Condo 1 zimmer in Baan Bang Rak, Thailand
Condo 1 zimmer
Baan Bang Rak, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 4/4
Seaview Wohnung in einem Wohnkomplex am Strand (Bang Rak)Ein komfortables Apartment mit eine…
$99,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ko Samui, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Auf der Paradies-Insel Koh Samui bieten Sie die Möglichkeit, der Besitzer eines stilvollen S…
$86,559
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Wohnung 1 zimmer in Baan Nai Suan, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Baan Nai Suan, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 4
Balkon-Komplex auf der ersten Linie des Meeres - nur 50 Meter zum Nayang Strand.‼️Das ist ei…
$152,647
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Baan Plai Laem, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Baan Plai Laem, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 423 m²
4 Bedroom Seaview Villa at Plai laem with big garden and private swimming.   24 Hour S…
$785,700
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Baan Chaweng Noi, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Baan Chaweng Noi, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Entdecken Sie den geheimnisvollen Charme von Koh Samui in bester Lage   Die Villa liegt …
$682,900
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Wohnung 2 zimmer in Ko Samui, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$235,045
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Wohnung 1 zimmer in Ko Samui, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$77,386
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Wohnung 4 zimmer in Lamai, Thailand
Wohnung 4 zimmer
Lamai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Lamai Beach, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$262,185
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Wohnung 2 zimmer in Ko Samui, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$214,156
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Wohnung 2 zimmer in Lamai, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Lamai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Lamai Beach, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$110,403
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Eigenschaftstypen in Surat Thani

1 Zimmer

Immobilienangaben in Surat Thani, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
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Luxuriös
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