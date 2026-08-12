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Pattaya
134
Phuket
35
Ko Samui
7
Provinz Phuket
8065
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18 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/6
$174,376
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,335
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
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$174,349
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LDV InvestLDV Invest
Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,349
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Wohnung 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/7
Moderne 1-Zimmer-Wohnung in einem neuen Komplex in der renommierten Gegend von Cherngtalay (…
$175,160
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/6
$174,363
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Laguna Phuket, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
$188,696
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Wohnung 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/7
Ferienwohnungen in Cassia Hotel PhuketHauptmerkmale:Ferienwohnungen im Resortkomplex Laguna1…
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Stockwerk 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
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$162,097
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
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$162,110
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 6/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$162,072
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Wohnung 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Laguna Phuket, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
$318,899
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 6/6
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$162,084
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