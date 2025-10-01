Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
$146,701
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
In einer der attraktivsten Enklaven im Süden der Costa Blanca ist diese neue Wohnanlage von …
$264,063
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
In Pilar de la Horadada, in der Provinz Alicante, bietet diese exklusive Wohnanlage eine ruh…
$304,552
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Neue exklusive Wohnanlage in El Raso, Guardamar del Segura. Das Projekt umfasst 78 touristis…
$305,139
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
In diesem Komplex können Sie Ihr Traumhaus nur wenige Minuten von einigen der schönsten Strä…
$445,855
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Ontdek het fantastische nieuwbouwproject in de populaire wijk Torre de la Horadada, op slech…
$439,987
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Bungalow in Algorfa, Spanien
Bungalow
Algorfa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
Diese beiden Komplexe befinden sich im renommierten Resort von La Finca im südlichen Teil de…
$390,813
Eine Anfrage stellen
Bungalow 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
$293,686
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen gated Komplex in Torrevieja, nur 700 Meter vom Strand von…
$334,479
Eine Anfrage stellen
Property InvestProperty Invest
Bungalow in Rojales, Spanien
Bungalow
Rojales, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Diese Luxus-Wohnungen, in einem renommierten Komplex mit einem Pool, sind der Inbegriff von …
$526,951
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 151 m²
Neue Bungalows mit Meerblick in La Mata, TorreviejaPrivilegierte Lage 300 Meter vom StrandDi…
$727,639
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Entdecken Sie einen neuen Komplex von Luxus-Apartments in Pilar de la Horadada, einer der at…
$492,799
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Entdecken Sie diesen neuen Wohnkomplex in Finestrat, einer privilegierten Lage im Stadtteil …
$498,785
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Der Komplex verfügt über 144 luxuriöse Apartments mit geräumigen Terrassen. Diese 144 Häuser…
$386,118
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Diese exklusive Wohnanlage in Pilar de la Horadada stellt eine neue Definition des modernen …
$464,633
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen gated Komplex in Torrevieja, nur 700 Meter vom Strand von…
$352,083
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Dieses exklusive Boutique-Komplex befindet sich in einer ruhigen Wohngegend im Süden der Cos…
$421,326
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Neue Häuser in Pilar de la Horadada mit privatem PoolModerne Häuser nahe dem StrandEntdecken…
$383,653
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Neue Bungalows mit Solarium oder Garten in Pilar de la HoradadaModerne Wohnanlage an der Süd…
$334,479
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Algorfa, Spanien
Bungalow
Algorfa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Neue Bungalows in La Finca Golf, Algorfa - Luxus und Natur an der Costa BlancaExklusiver Woh…
$390,813
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Der neue Bungalowkomplex befindet sich in einer privilegierten Lage im Zentrum von Pilar de …
$305,022
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Entdecken Sie diesen neuen Wohnkomplex in Finestrat, einer privilegierten Lage im Stadtteil …
$498,785
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Neue exklusive Wohnanlage in El Raso, Guardamar del Segura. Das Projekt umfasst 78 touristis…
$288,708
Eine Anfrage stellen
Bungalow 3 zimmer in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/2
$349,890
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
$381,424
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Eine exklusive Wohnanlage mit modernem und funktionalem Lebensstil im Herzen von Lo Marabu, …
$345,042
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
Diese exklusive Wohnanlage mit Neubau befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden de…
$450,667
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Diese Apartments befinden sich im Stadtzentrum und in der Nähe der besten Strände der Costa …
$374,382
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Jacarilla, Spanien
Bungalow
Jacarilla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
Moderne Wohnanlage in Hacarilla, Alicante, besteht aus 37 Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmer…
$186,017
Eine Anfrage stellen
Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Nur einen Katzensprung vom Zentrum von San Miguel de Salinas entfernt bietet diese neue Wohn…
$280,493
Eine Anfrage stellen

