Villen mit Swimmingpool in Sevilla, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Villa 12 zimmer in Sevilla, Spanien
Villa 12 zimmer
Sevilla, Spanien
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 1 416 m²
Stockwerk 1/2
Lage: Sevilla, Andalusien Spanien. Historische Olivenhacienda aus dem 16. Jahrhundert von en…
$10,36M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
