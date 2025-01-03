  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Finestrat
  4. Wohnung in einem Neubau Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante

Wohnung in einem Neubau Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante

Finestrat, Spanien
von
$570,956
;
29
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27835
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Dorf
    Finestrat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat

Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reichen historischen Erbe. Die Stadt gliedert sich in zwei Hauptbereiche: den Küstenabschnitt Cala de Finestrat und das traditionelle Dorf im Landesinneren in der Nähe des Berges Puig Campana. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Finestrat mit seiner charmanten Altstadt, seinem schönen Strand und seinen Möglichkeiten für Entspannung und Abenteuer eine einzigartige Mischung aus Küsten- und Berglandschaften darstellt. Es ist ein hervorragendes Reiseziel für alle, die eine ruhige Erfahrung in der Nähe der Lebendigkeit von Benidorm suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Alicante sind nur einen kurzen Spaziergang vom Golfplatz und 5 Minuten von einem großen Einkaufszentrum mit vielen Geschäften und Supermärkten entfernt, die alle Ihre Einkaufsbedürfnisse befriedigen. Außerdem bietet der nahe gelegene Busbahnhof eine hervorragende Anbindung, während eine etwas längere Fahrt Sie in die ikonische Stadt Benidorm bringt, die für ihre hoch aufragende Skyline berühmt ist an. Diese pulsierende Stadt bietet das ganze Jahr über Veranstaltungen, aufregende Themenparks wie Terra Mitica und ein umfassendes Angebot an wichtigen Dienstleistungen wie Schulen und medizinischen Einrichtungen.

Die Wohnungen verfügen über einen kompletten Gemeinschaftsbereich mit Schwimmbädern (ein halb-olympischer 25-Meter-Pool), Kinderspielen, einem Paddle-Tennisplatz, einem Fitnessraum im Freien, einem Fitnessraum in der Halle, einem Petanque-Platz, einem Coworking-Raum und einem Mehrzweckraum.

Die modernen Wohnungen verfügen je nach Modell über zwei oder drei geräumige Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Badezimmer, eine offene Küche mit Essbereich und einen großzügigen Wohnbereich mit französischen Fenstern, die viel Tageslicht hereinlassen.


ALC-00963

Standort auf der Karte

Finestrat, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$542,702
Wohnanlage Alonis Living
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
von
$381,663
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$755,780
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$274,294
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$323,738
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$570,956
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$587,437
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Malaga, Spanien
von
$368,472
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Exklusive Wohnungen mit Dachterrasse und Pool im historischen Zentrum von Málaga Das historische Zentrum von Málaga ist eine der lebendigsten Gegenden Südspaniens, wo Tradition und modernes Leben nahtlos ineinander übergehen. Hier münden enge Gassen mit charmanten Cafés, authentischen Tapas-…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$853,490
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen