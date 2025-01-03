Wohnung in einem Neubau Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga

Moderne Wohnungen am Mittelmeer in Estepona

Estepona ist eines der beliebtesten Reiseziele an der Costa del Sol und bekannt für seine charmante Altstadt, den lebhaften Yachthafen und die mehr als zwanzig Kilometer lange Küste mit Stränden, die mit der Blauen Flagge ausgezeichnet sind. Mit seinem milden mediterranen Klima, Golfplätzen und einer großen Auswahl an Restaurants und Freizeitmöglichkeiten verbindet die Stadt andalusische Authentizität mit einem modernen Lebensstil.

Von den Wohnungen zum Verkauf in Estepona, Málaga, ist der Strand nur 1,2 Kilometer entfernt, während Puerto Banús in etwa 18 Kilometern und Marbella in 28 Kilometern zu erreichen sind. Der internationale Flughafen von Málaga ist etwa 83 Kilometer entfernt und bietet bequeme Verbindungen zu den wichtigsten europäischen Städten an.

Die Wohnanlage zeichnet sich durch ihre eleganten Gemeinschaftsbereiche aus, die im Resort-Stil gestaltet sind. Landschaftsgärten umgeben die Wohngebäude und schaffen eine ruhige Atmosphäre. Ein Panorama-Schwimmbad auf dem Dach bietet einen spektakulären Meerblick, während die Bewohner auch Spa- und Wellnesseinrichtungen, einen Fitnessraum, eine Tiefgarage, Abstellräume und andere praktische Annehmlichkeiten genießen können.

Die Innenräume der Wohnungen sind in einem zeitgenössischen Stil gestaltet, der Komfort und Funktionalität in Einklang bringt. Offene Grundrisse verbinden Wohnzimmer und Küchen mit großen Fenstern, die die Innenräume mit Tageslicht durchfluten. Geräumige Terrassen erweitern den Wohnraum nach draußen und bieten sowohl Meer- als auch Bergblick an. Hochwertige Oberflächen und eine durchdachte Raumaufteilung sorgen dafür, dass jede Wohnung das ganze Jahr über eine einladende und entspannte Atmosphäre bietet.

AGP-01009