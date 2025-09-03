Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in la Marina Baixa, Spanien

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$2,327
pro Monat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Wohnung 1 Schlafzimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Parkplatz, Bergblick
$4,533
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
LANGFRISTIGE MIETEN. Neubauapartment am Strand von Poniente, mit 2 Schlafzimmern und 2 Bäder…
$2,809
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
De zee en de natuur als achtergrond van jouw nieuwe leven. Appartement met 3 slaapkamers in …
$2,444
pro Monat
Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

