Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. La Janda
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in La Janda, Spanien

;
Vejer de la Frontera
5
Barbate
5
11 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Vejer de la Frontera, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Vejer de la Frontera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
This is a 300m2 approx plot with an unfinished building of about 70m2 approx. It has the str…
$75,933
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Vejer de la Frontera, Spanien
Reihenhaus
Vejer de la Frontera, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
~900 m vom Strand Pinillo entferntSan Pedro Alcantara, Marbella, Malaga Doppelhaushälfte: 4 …
$433,791
Eine Anfrage stellen
Villa in Conil de la Frontera, Spanien
Villa
Conil de la Frontera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
EL COLORADO, CONIL DE LA FRONTERA, PINAR DE ROCHE  Cádiz, Andalusia, Spain    Profitability:…
$302,569
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Haus in Barbate, Spanien
Haus
Barbate, Spanien
Fläche 300 m²
I am selling a fantastic house in Barbate, the rural region of La Sepurso. You are in views …
$433,900
Eine Anfrage stellen
Villa in Vejer de la Frontera, Spanien
Villa
Vejer de la Frontera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
~700m vom Strand entfernt Rustikales Grundstück von 500 m² im Grundbuch eingetragen. Das Hau…
$103
Eine Anfrage stellen
Villa in Barbate, Spanien
Villa
Barbate, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Villa in seiner Gesamtheit in der Fischereiviertel von Barbate umgebaut. Die Wahl dieses Hau…
$301,143
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Barbate, Spanien
Villa
Barbate, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 195 m²
Ñ ZAHORA  Barbate, Cádiz, Andalusien, Spanien  Costa de la Luz  ~500m vom Strand entfernt   …
$103
Eine Anfrage stellen
Villa in Vejer de la Frontera, Spanien
Villa
Vejer de la Frontera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Finca 300 m from the beach with an area of ​​about 70 m2. It is limited by a wall, available…
$141,018
Eine Anfrage stellen
Villa in Vejer de la Frontera, Spanien
Villa
Vejer de la Frontera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
DER PALMARVejer de la Frontera,175.000 €~25 m vom Strand entfernt (ERSTE LINIE) Haus / Wohnu…
$189,783
Eine Anfrage stellen
Villa in Barbate, Spanien
Villa
Barbate, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
EL  PALMAR Vejer de la Frontera~600 m vom Strand entfernt  Rustikales Grundstück von 1000 m²…
$489,263
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Barbate, Spanien
Reihenhaus
Barbate, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stadthaus/Maisonette im historischen Zentrum von Conil de La Frontera mit unabhängiger/eigen…
$321,076
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in La Janda

häuser

Immobilienangaben in La Janda, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen