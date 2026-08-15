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Wohnimmobilien in Baix Camp, Spanien

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Cambrils
3
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Cambrils, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cambrils, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
$520,226
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Villa in Vandellos i lHospitalet de lInfant, Spanien
Villa
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 416 m²
Villa in der ersten Meereslinie in der Stadt Ospitalet de Infant an der Costa Dorada. Haus i…
$1,86M
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Reihenhaus in Cambrils, Spanien
Reihenhaus
Cambrils, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Geräumiges Reihenhaus zum Verkauf in VILAFORTUNY Ihre eigene Ecke des Glücks in VILAFORTUNY!…
$505,431
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DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus 5 zimmer in Vinyols i els Arcs, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Vinyols i els Arcs, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Villa in Cambrils, Spanien
Villa
Cambrils, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause in Cambrils, Tarragona. Dieses gemütliche 310-Quadratmeter…
$755,242
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Eigenschaftstypen in Baix Camp

häuser

Immobilienangaben in Baix Camp, Spanien

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