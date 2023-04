Ein Haus in Torrevieja zu kaufen — ist ein Traum von vielen Menschen, insbesondere von allen, die am Meer leben möchten. Das milde Klima, die salzige Luft, die schönen Strände und die ausgebaute Infrastruktur sind nur einige der Dutzenden Vorteile des Lebens in dieser Stadt.

Wohngebiete in Torrevieja

Aguas Nuevas — in der Gegend gibt es verschiedene Arten moderner Häuser mit allen Dienstleistungen;

Playa del Cura — hat Häuser in unmittelbarer Nähe zum Strand. Die Preise sind sehr wettbewerbsfähig;

La Mata — hier gibt es viele Villen für alle Taschen und Grünflächen.

Immobilienpreise in Torrevieja

Heute gibt es viele Faktoren, die die Preise auf dem Immobilienmarkt beeinflussen:

Haustyp und Zustand;

Bezirk und Stadt;

Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen;

Nähe des Meeres.

Auf unserer Website können Sie eine Suchmaschine verwenden, mit der Sie innerhalb von Sekunden Häuser zum Verkauf in Torrevieja finden können.