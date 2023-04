Bulgarien ist ein kleines, malerisches Land im Osten Europas. Das milde Klima und die große Zahl komfortabler Ferienanlagen ziehen Ausländer an.

Vorteile des Kaufs von Wohnimmobilien in Bulgarien

Der Kauf einer bulgarischen Immobilie ist aus mehreren Gründen rentabel:

Bulgarien hat einen günstigen Lebensstandard; für den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses können Sie ein Multivisum erhalten, mit dem Sie bis zu 90 Tage pro Jahr in Bulgarien leben können;

Sie können mit Ihrem Haus gutes Geld verdienen, wenn Sie es an Touristen vermieten;

das Land verfügt über eine hervorragende Infrastruktur.

Ein weiterer Vorteil des Kaufs: günstige Immobilienpreise in Bulgarien. Gleichzeitig steigt der Preis der lokalen Immobilien aufgrund des Interesses ausländischer Investoren jedes Jahr um 5-7%. Dies eröffnet die Aussicht auf einen gewinnbringenden Weiterverkauf von Quadratmetern.

Die wichtigsten Besonderheiten beim Kauf einer Immobilie in Bulgarien

Es gibt keine schwerwiegenden Beschränkungen für den Erwerb von Wohnraum für ausländische Staatsangehörige. Sie können primäre und sekundäre Immobilien in Bulgarien kaufen und weiterverkaufen und diese auch vermieten. Nur die Grundstücke unterliegen Beschränkungen. Diese darf man im Namen einer juristischen Person kaufen.

Um in Bulgarien Eigentum zu erwerben, benötigen Ausländer nur einen bulgarischen Pass. Wenn sie einen Quadratmeter kaufen wollen, müssen sie eine Steuer von 4,5% des Preises zahlen.

Immobilienpreise in Bulgarien

Die Preise für Wohnungen und Häuser hängen von ihrer Lage ab. In den zentralen Teilen der Großstädte liegen die Immobilienpreise in Bulgarien bei 1155 € pro Quadratmeter. In den Vororten von Groß- und Kleinstädten wird ein Quadratmeter auf 788 Euro geschätzt. Liegt das Haus jedoch an der Küste, kann es genauso viel kosten wie eine Wohnung im Stadtzentrum.

Beliebte Städte und Bezirke für den Kauf von Immobilien durch Ausländer

Die besten Orte, um eine Immobilie in Bulgarien zu kaufen, sind folgende:

Sofia. Die Hauptstadt des Landes ist ideal für diejenigen, die in Bulgarien ein Haus für einen dauerhaften Wohnsitz kaufen möchten. Die Kosten pro Quadratmeter in neuen Gebäuden und auf dem Sekundärmarkt — 1990 Euro.

Varna. Eine große bulgarische Stadt mit einigen der besten Strände des Landes. Der Preis für eine Wohnung oder ein Haus liegt hier bei 1420 Euro pro Quadratmeter.

Burgas. Ein malerischer Ferienort an der Schwarzmeerküste. Die Kosten für eine Wohnung in Bulgarien schwanken hier zwischen 811 und 1210 Euro pro Quadratmeter.

Nessebar. Kompakter Ferienort mit malerischem Blick auf das Schwarze Meer. Der Preis für Immobilien in Bulgarien in dieser Gegend — 900 Euro pro Quadratmeter.

Es lohnt sich, den Kauf einer bulgarischen Immobilie in Betracht zu ziehen, wenn Sie ein Haus in einem Land mit mildem Klima und angenehmen Stränden haben möchten. REALTING bietet eine Reihe von Immobilienangeboten in Bulgarien.