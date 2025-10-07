Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Garage in Madeira, Portugal

Funchal
11
Calheta
8
Santa Cruz
4
Canico
3
13 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Calheta, Portugal
Haus 4 zimmer
Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 829 m²
Etagenzahl 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Santa Cruz, Portugal
Haus 4 zimmer
Santa Cruz, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Etagenzahl 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Camara de Lobos, Portugal
Haus 4 zimmer
Camara de Lobos, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 302 m²
Etagenzahl 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
Eine Anfrage stellen
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 372 m²
Die Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend mit einem sonnigen Hügel mit herrlichem Pano…
$995,251
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Die Villa verfügt über vier geräumige Schlafzimmer und einen attraktiven Pool im   Landschaf…
$919,143
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 332 m²
Ausgezeichnete Villa für eine Familie mit Panoramablick auf die Funchal Bay. Villa in   zwei…
$731,802
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 412 m²
„ Villas Boa Nova“ ist ein Kondominium bestehend aus 6 einfamilien- und halbfamilienhäusern,…
$747,024
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 218 m²
Diese moderne und hochwertige Madeira Diamond Estates befindet sich am Hang von Funchal (Mad…
$2,69M
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 871 m²
Moderne, einstöckige Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf die Stadt und   Ozean   Büg…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 216 m²
Neue Duplex-Wohnung im Zentrum von Funchal, in der neuen Anlage A Fábrica Apartments mit ein…
$643,986
Eine Anfrage stellen
Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 294 m²
Das minimalistische Haus hat folgendes Layout:Geräumiges Wohn-/Esszimmer, offene Küche mit z…
$878,163
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 375 m²
Das Kondominium befindet sich auf Land im Besitz von Quinta da Boa Nova, mit nur 23 Häusern,…
$689,650
Eine Anfrage stellen
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 440 m²
Diese Villa und der Pool mit drei Schlafzimmern sind mit modernen und raffinierten architekt…
$643,986
Eine Anfrage stellen

