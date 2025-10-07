Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Madeira
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Golfplatz

Häuser in der Nähe des Golfclubs in Madeira, Portugal

Funchal
11
Calheta
8
Santa Cruz
4
Canico
3
1 immobilienobjekt total found
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
The traditional style villa located at the top of the Palheiro Village condominium, one of t…
$503,480
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Madeira

villen

Immobilienangaben in Madeira, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen