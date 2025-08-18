Wohnung in einem Neubau NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

  1. Realting.com
von
$284,580
;
11
ID: 27438
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Girne Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Über den Komplex

Über das Projekt
West One 3 ist eine vollständig möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung im Herzen von Kyrenia, Nordzypern. Sie bietet Komfort, Bequemlichkeit und Strandnähe. Mit einem türkischen Eigentumstitel, der für ausländische Käufer geeignet ist, stellt diese sofort bezugsfertige Immobilie eine seltene Gelegenheit dar, direkt vom Bauträger in Kyrenia zu kaufen. Nur 1 Minute vom Meer entfernt und umgeben von vollständiger Stadtinfrastruktur, ideal zum Wohnen oder als sichere Investition.

Wichtige Merkmale

  • Nur 300 m bis zum Strand

  • Türkischer Eigentumstitel, für ausländisches Eigentum geeignet

  • Zentrale Lage in Kyrenia mit vollständiger Stadterschließung

  • Voll möbliert und sofort bezugsfertig

Verfügbare Einheitstypen
2-Zimmer-Wohnung, komplett möbliert und bezugsfertig.

Lage-Highlights

  • 290 m bis zum Strand

  • Umgeben von Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen

  • Einfache Anbindung an moderne Infrastruktur

  • Zentrale Lage in Girne (Kyrenia), einem Top-Standort des Immobilienmarktes in Nordzypern

Ausstattung

  • Zentrale Lage nahe dem Strand

  • Rechtssicherer türkischer Eigentumstitel

  • Parkmöglichkeiten und städtische Infrastruktur

  • Hochwertige Bauweise und Innenausstattung

Zahlungsoptionen
£5.000 Anzahlung, Restbetrag als einmalige Barzahlung bei Vertragsabschluss.

Warum in West One 3, Kyrenia investieren
Eine seltene Gelegenheit, eine sofort bezugsfertige 2-Zimmer-Wohnung im Herzen von Girne zu sichern. Mit Strandnähe (290 m), türkischem Eigentumstitel und einfacher Barzahlung verbindet diese Immobilie Sicherheit, Komfort und Renditepotenzial.

Über uns
DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 111.0
Preis pro m², USD 2,564
Wohnungspreis, USD 284,580

Standort auf der Karte

