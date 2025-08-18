Wohnung in einem Neubau NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

Über das Projekt
West One 3 ist eine vollständig möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung im Herzen von Kyrenia, Nordzypern. Sie bietet Komfort, Bequemlichkeit und Strandnähe. Mit einem türkischen Eigentumstitel, der für ausländische Käufer geeignet ist, stellt diese sofort bezugsfertige Immobilie eine seltene Gelegenheit dar, direkt vom Bauträger in Kyrenia zu kaufen. Nur 1 Minute vom Meer entfernt und umgeben von vollständiger Stadtinfrastruktur, ideal zum Wohnen oder als sichere Investition.
Wichtige Merkmale
Nur 300 m bis zum Strand
Türkischer Eigentumstitel, für ausländisches Eigentum geeignet
Zentrale Lage in Kyrenia mit vollständiger Stadterschließung
Voll möbliert und sofort bezugsfertig
Verfügbare Einheitstypen
2-Zimmer-Wohnung, komplett möbliert und bezugsfertig.
Lage-Highlights
290 m bis zum Strand
Umgeben von Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen
Einfache Anbindung an moderne Infrastruktur
Zentrale Lage in Girne (Kyrenia), einem Top-Standort des Immobilienmarktes in Nordzypern
Ausstattung
Zentrale Lage nahe dem Strand
Rechtssicherer türkischer Eigentumstitel
Parkmöglichkeiten und städtische Infrastruktur
Hochwertige Bauweise und Innenausstattung
Zahlungsoptionen
£5.000 Anzahlung, Restbetrag als einmalige Barzahlung bei Vertragsabschluss.
Warum in West One 3, Kyrenia investieren
Eine seltene Gelegenheit, eine sofort bezugsfertige 2-Zimmer-Wohnung im Herzen von Girne zu sichern. Mit Strandnähe (290 m), türkischem Eigentumstitel und einfacher Barzahlung verbindet diese Immobilie Sicherheit, Komfort und Renditepotenzial.
Über uns
DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit.