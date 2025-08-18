Wohnung in einem Neubau NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

Über das Projekt

West One 3 ist eine vollständig möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung im Herzen von Kyrenia, Nordzypern. Sie bietet Komfort, Bequemlichkeit und Strandnähe. Mit einem türkischen Eigentumstitel, der für ausländische Käufer geeignet ist, stellt diese sofort bezugsfertige Immobilie eine seltene Gelegenheit dar, direkt vom Bauträger in Kyrenia zu kaufen. Nur 1 Minute vom Meer entfernt und umgeben von vollständiger Stadtinfrastruktur, ideal zum Wohnen oder als sichere Investition.

Wichtige Merkmale

Nur 300 m bis zum Strand

Türkischer Eigentumstitel, für ausländisches Eigentum geeignet

Zentrale Lage in Kyrenia mit vollständiger Stadterschließung

Voll möbliert und sofort bezugsfertig

Verfügbare Einheitstypen

2-Zimmer-Wohnung, komplett möbliert und bezugsfertig.

Lage-Highlights

290 m bis zum Strand

Umgeben von Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen

Einfache Anbindung an moderne Infrastruktur

Zentrale Lage in Girne (Kyrenia), einem Top-Standort des Immobilienmarktes in Nordzypern

Ausstattung

Zentrale Lage nahe dem Strand

Rechtssicherer türkischer Eigentumstitel

Parkmöglichkeiten und städtische Infrastruktur

Hochwertige Bauweise und Innenausstattung

Zahlungsoptionen

£5.000 Anzahlung, Restbetrag als einmalige Barzahlung bei Vertragsabschluss.

Warum in West One 3, Kyrenia investieren

Eine seltene Gelegenheit, eine sofort bezugsfertige 2-Zimmer-Wohnung im Herzen von Girne zu sichern. Mit Strandnähe (290 m), türkischem Eigentumstitel und einfacher Barzahlung verbindet diese Immobilie Sicherheit, Komfort und Renditepotenzial.

Über uns

DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit.