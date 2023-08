Properties and partners

Wir sind ein junges, internationales, engmaschiges Team erfahrener Makler. Das Team unserer Agentur besteht ausschließlich aus Menschen, die ihren Job lieben: erfahrene Fachleute und talentierte Personen, die in der Lage sind, Probleme jeglicher Komplexität zu lösen und die beste Auswahl an Immobilien nach Kundenpräferenzen zu treffen. Die Agentur "Smart Invest" wurde im September 2019 in Alanya von Herrn Mustafa Gencer eröffnet. Der Mitbegründer des Unternehmens schloss sein Studium an der Ankara University mit einem Diplom der Fakultät für Unternehmertum und Unternehmensführung erfolgreich ab. Das Management und alle Mitarbeiter unserer Agentur verfügen über umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet der Immobilien und sind sich aller Feinheiten der Besonderheiten ihrer Arbeit bewusst. Warum "Smart Invest" wählen" 10 Gründe, uns zu kontaktieren: -Teamwork-Ansatz. Schnelle Bedingungen für den Kauf und Verkauf einer Immobilie; -Transparenz und Zuverlässigkeit bei Immobilienkauf- und -verkaufstransaktionen; - sich auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren; - hohes Maß an Kundendienst; -individueller Ansatz für Kunden und ehrliche, offene Beziehungen; -professionelle Orientierung auf dem Immobilienmarkt von Nischni Nowgorod; - regelmäßige Berichte an den Kunden über die Arbeit und den Zustand des Marktes; - Liebe zum Detail und zuverlässige Dokumentenprüfkanäle; -Wir haben eine beeindruckende Immobiliendatenbank, die mehrmals am Tag aktualisiert wird; -komfortable Interaktionen. Wenn Sie sich für unser Unternehmen entscheiden, erhalten Sie die Dienste eines Immobilienmaklers, der persönlich mit Ihnen zusammenarbeitet. Insbesondere der Kauf von Immobilien (, der Wohnungsbau ) im Ausland, ist für die Bürger Russlands und der GUS kein Wunschtraum mehr. Der Kauf einer Wohnung oder eines Hauses in einer Stadt in der Türkei ist für Einwohner der ganzen Welt möglich. Ein eigenes Wohngebiet im Ausland ist eine sehr profitable Investition. Unsere Experten helfen Ihnen dabei, die Situation auf dem Immobilienmarkt richtig einzuschätzen, die am besten geeignete Option zu wählen und eine transparente Transaktion kompetent zu organisieren. Wir begleiten unsere Kunden immer: auch nachdem sie die Wohnung angenommen und die Schlüssel erhalten haben.