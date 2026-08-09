Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Iskele District, Nordzypern

;
Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
Zeig mehr
272 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 5/14
Geräumige Wohnung 2+1 mit Meerblick in Abelia Residence 🌊✨Wir bieten zum Verkauf eine geräum…
$221,495
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 3/9
🇬🇧 Komplett eingerichtetes 2+1 Apartment mit teilweisem Meerblick in Sea Life Residence 🌊✨Ei…
$153,033
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 7/10
Stilvolle Wohnung 1 + 1 mit einer Fläche von 65 Quadratmetern. im 7. Stock in einem fertigen…
$107,599
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 9/13
Meerblick 2+1 Wohnung in Panorama Long Beach 🌊✨Eine geräumige 2-Zimmer-Wohnung steht zum Ver…
$362,446
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/9
Sea Life Residence | Sea Shell Block | 2+1 🌊 For sale: apartment in the fully completed S…
$137,733
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
1-Schlafzimmer-Apartment in Caesar Resort I, Long Beach 🌊Eine gemütliche voll möblierte 1-Zi…
$98,115
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 3
Bright 1+1 Apartment with Large Terrace in Royal Sun Elite 🌴☀️ A cozy and fully furnished…
$130,860
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6/7
Studio mit Meerblick 200m vom Strand entfernt — Park Residence, Long Beach 🌊Ein helles Studi…
$90,611
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/14
Studio Apartment in Abelia Residence, Boğaz 🌊Ein gemütliches voll möbliertes Studio-Apartmen…
$69,590
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Agios Theodoros, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Theodoros, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Luxus-Wohnung am Meer in Nordzypern mit Panoramablick und private DachterrasseNordzypern Imm…
$194,549
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Nordzypern: 2+1 Wohnung mit Meerblick im Grand Sapphire Resort - Luxuswohnungen und Investit…
$293,157
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Wir bieten Ihnen eine Wohnung 1 + 1 in der malerischen Stadt Iskele North Cyprus! Dieser mod…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Gastria, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
Helle 1+1 Wohnung Blick auf den Pool in Caesar Blue 🌊☀️Eine gemütliche und voll möblierte 1-…
$120,726
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Agios Georgios, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Georgios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 10/17
Geräumiges 3+1 Apartment mit Meerblick — Grand Sapphire, Block F2 🌊Eine geräumige 3+1 Wohnun…
$399,236
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Trikomo, Nordzypern
Penthouse
Trikomo, Nordzypern
Penthouse in Caesar Resort II mit 24-Monat Zinsfreier Zahlungsplan 🌴🌊Ein geräumiges Penthous…
$429,621
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/9
1+1 Ferienwohnung Nur ein Minute von Long Beach 🌊🏖Zum Verkauf: Wohnung in der komplett abges…
$108,032
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Flamoudi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Flamoudi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Eine einzigartige Kombination aus Luxus, Komfort und Ruhe in Nordzypern.Im Herzen von Tatlis…
$264,380
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/6
2+1 Wohnung im Sea Shell Komplex zu verkaufen Meerblick und Blick auf den Innenhof V…
$113,382
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
2-Zimmer-Stadthaus in Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Ein gemütliches 2-Zimmer-Stadthaus (…
$190,993
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 9/10
Zum Verkauf steht eine großzügige 1+1 Wohnung im Wohnkomplex Caesar Resort, Phase 6, Gebäude…
$88,381
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Northern Cyprus real estate: 1+1 apartment by the sea in Long Beach at Mackenzie Residence N…
$86,481
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/8
Im Bereich Iskele Long Beach gehört unser Projekt zu den Sonderprojekten, die das moderne Wo…
$111,965
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Möbliert 1+1 Erdgeschoss-Apartment — Royal Sun Elite, Long Beach 🌴Eine gemütliche 1+1 Wohnun…
$102,813
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 2/11
Angebot des Tages!Fertige Wohnung mit zwei Schlafzimmern in der größten Anlage in Zypern: 18…
$121,178
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/10
Wohnung 2+1 im Caesar Resort & SPA, Nordzypern TRAFO und MwSt bezahlt. Vollständig möblie…
$100,043
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Nordzypern Eigentum: stilvolle 1+1 Wohnung im Sea Life Komplex in der Nähe von Long Beach - …
$93,277
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Spathariko, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Spathariko, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Nordzypern Stadthaus wird Ihre Aufmerksamkeit erregen!So stellen wir Ihnen einen Komplex vor…
$469,051
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 3/13
Aussicht auf das Meer 1+1 Ferienwohnung — Panorama Long Beach 🌅🌊Eine moderne und gemütliche …
$262,247
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Möblierte Studio in Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Eine gemütliche Studio-Wohnung is…
$85,549
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Gastria, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Studio mit schlafender Nische in einem renommierten Küstenkomplex 🌊Zum Verkauf: ein stilvoll…
$96,808
MwSt.
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Iskele District

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen