Wohnungen in Iskele Bahceler, Nordzypern

Studio 1 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 2
Ferienwohnungen in Nord Zypern: Ihr profitables Vermögen am Meer!Urgenter Verkauf. Transfer.…
$70,000
Wohnung 3 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Stockwerk 20/29
Grand Sapphire – ein renommierter Komplex am Meer in Iskel 🏙️🌊Grand Sapphire Resort & Reside…
$289,635
MwSt.
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Immobilienangaben in Iskele Bahceler, Nordzypern

