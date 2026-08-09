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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
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168 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$234,309
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit und reichen Annehmlichkeiten in İskele Nordzypern …
$159,268
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in İskele Nordzypern İskele liegt im Nordosten Zy…
$215,290
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe Berühmter Strände in Nordzypern Yeni Iskele Die Insel Zype…
$155,965
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 9/10
Immobilien in Fußläufiger Entfernung zum Meer in Nordzypern İskele İskele liegt im Nordosten…
$393,490
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Flamoudi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Flamoudi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Eine einzigartige Kombination aus Luxus, Komfort und Ruhe in Nordzypern.Im Herzen von Tatlis…
$264,380
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Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 11
Wohnungen zum Verkauf in einer gut entwickelten Anlage in Nordkyrus İskele İskele, die Perle…
$162,126
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/8
Im Bereich Iskele Long Beach gehört unser Projekt zu den Sonderprojekten, die das moderne Wo…
$111,965
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 9/11
Luxuswohnung 2+1 mit Panoramablick auf Meer und Berge – Edelweiss Residence, Iskele Exklu…
$140,060
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Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$201,587
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$399,824
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit und reichen Annehmlichkeiten in İskele Nordzypern …
$172,789
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/10
Wohnungen mit Meerblick in Nordzypern mit 8% Einkommen durch 3-Jahres-Mietgarantie İskele is…
$186,703
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$255,423
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 7/10
Spezielle Design-Wohnungen in Meeresnähe in Nordzypern İskele Auf der Nordseite der Insel Zy…
$321,005
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/9
Sea Life Residence | Sea Shell Block | 2+1 🌊Zum Verkauf: Wohnung in der vollständig abgeschl…
$138,274
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe mit Pool in İskele Boğaz İskele Boğaz liegt am östl…
$255,158
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Etagenzahl 9
Schicke Wohnungen in Gehweite zum Strand in Nordzypern İskele İskele (Trikomo) befindet sich…
$431,273
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in Bafra İskele Nordzypern ist ein himmlisches Ur…
$140,027
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Stockwerk 11/11
Wohnungen zum Verkauf in einer gut entwickelten Anlage in Nordkyrus İskele İskele, die Perle…
$909,856
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex mit Privatstrand in İskele Bahçeler Die Insel Zypern liegt im Mit…
$290,093
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Penthouse 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$399,824
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$280,944
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 139 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in Bafra İskele Nordzypern ist ein himmlisches Ur…
$290,093
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Stockwerk 1/10
Wohnungen mit Meerblick in Nordzypern mit 8% Einkommen durch 3-Jahres-Mietgarantie İskele is…
$257,808
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Wohnung 2 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3
Erschwingliche 1+1 Wohnung mit Bergblick im Sea View Resort 🌿⛰️Eine gemütliche 1-Zimmer-Wohn…
$58,997
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in İskele Nordzypern İskele liegt im Nordosten Zy…
$347,988
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 13/17
1-Schlafzimmer Apartment mit Panoramablick auf Riverside Life, Long Beach 🌅Eine stilvolle, v…
$146,329
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/10
Spezielle Design-Wohnungen in Meeresnähe in Nordzypern İskele Auf der Nordseite der Insel Zy…
$193,523
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$226,407
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Eigenschaftstypen in Iskele District

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

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