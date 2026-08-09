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Penthäuser in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
69
Trikomo
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70 immobilienobjekte total found
Penthouse in Trikomo, Nordzypern
Penthouse
Trikomo, Nordzypern
Penthouse in Caesar Resort II mit 24-Monat Zinsfreier Zahlungsplan 🌴🌊Ein geräumiges Penthous…
$429,621
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 9/10
Immobilien in Fußläufiger Entfernung zum Meer in Nordzypern İskele İskele liegt im Nordosten…
$393,490
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$399,824
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen in einer Anlage in Laufnähe zu den Annehmlichkeiten in İskele, Zypern İskele liegt…
$301,417
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$255,423
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Stockwerk 11/11
Wohnungen zum Verkauf in einer gut entwickelten Anlage in Nordkyrus İskele İskele, die Perle…
$909,856
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex mit Reichhaltigen Annehmlichkeiten in Ötüken İskele Zypern ist di…
$214,267
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex mit Privatstrand in İskele Bahçeler Die Insel Zypern liegt im Mit…
$290,093
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Penthouse 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$399,824
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in einer Anlage mit besonders umfangreichen Annehmlichkeiten in İskele Long Beach …
$194,094
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 139 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in Bafra İskele Nordzypern ist ein himmlisches Ur…
$290,093
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$226,407
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 10/10
Wohnungen mit Meerblick in Nordzypern mit 8% Einkommen durch 3-Jahres-Mietgarantie İskele is…
$570,941
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex in İskele Zypern ist eine malerische Insel im …
$359,956
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage mit Swimmingpool in İskele Mit seinem kristallklaren …
$198,087
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer sicheren Anlage in İskele Boğaz İskele, eine der b…
$191,137
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 7/7
Stilvolle Wohnungen in Meeresnähe in Nordzypern İskele İskele ist eine der beliebtesten Regi…
$402,181
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe mit Pool in İskele Boğaz İskele Boğaz liegt am östl…
$253,423
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 15/5
Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit und reichen Annehmlichkeiten in İskele Nordzypern …
$472,702
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit hohem Mieteinnahmepotential in Iskele Nordzypern Iskele liegt an der Nordostkü…
$437,211
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$447,417
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 9/9
Schicke Wohnungen in Gehweite zum Strand in Nordzypern İskele İskele (Trikomo) befindet sich…
$250,233
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Penthouse 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in Bafra İskele Nordzypern ist ein himmlisches Ur…
$155,965
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$294,542
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem bebauten Komplex in İskele Nordzypern İskele ist ein beliebtes Investitio…
$241,552
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in İskele Nordzypern İskele liegt im Nordosten Zy…
$215,036
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen in einer Anlage in Laufnähe zu den Annehmlichkeiten in İskele, Zypern İskele liegt…
$232,095
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in İskele Nordzypern İskele liegt im Nordosten Zy…
$335,540
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern, İskele Die Region İskele liegt an der Ostseite von No…
$257,125
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 9/10
Wohnungen in einem erschlossenen Projekt in der Nähe von MacKenzie Beach in İskele İskele is…
$235,846
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Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

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