  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Wohnungen am See in Iskele District, Nordzypern

Iskele Belediyesi
701
Trikomo
625
Bogazi
27
Bogazi
21
16 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Über das Projekt: CC Towers Iskele ist ein modernes Wohnprojekt in Boğaz, Iskele, bestehend…
$83,541
$83,541
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$160,344
$160,344
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trikomo, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Über das Projekt: Ocean Life Residence ist ein Meeresrandprojekt der Noyanlar Group, nur 60…
$173,125
$173,125
Tut TravelTut Travel
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Über das Projekt: Das Olea Cyprus Project ist eine ruhige Wohnanlage der Noyanlar Group im …
$96,439
$96,439
Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$292,802
$292,802
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$267,238
$267,238
Penthouse 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$1,63M
$1,63M
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Über das Projekt: Ocean Life Residence ist ein Meeresrandprojekt der Noyanlar Group, nur 60…
$104,572
$104,572
Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 272 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$695,985
$695,985
Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 306 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$1,32M
$1,32M
Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 241 m²
Über das Projekt: Das Olea Cyprus Project ist eine ruhige Wohnanlage der Noyanlar Group im …
$168,477
$168,477
Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 133 m²
Über das Projekt: Das Olea Cyprus Project ist eine ruhige Wohnanlage der Noyanlar Group im …
$139,429
$139,429
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Über das Projekt: Ocean Life Residence ist ein Meeresrandprojekt der Noyanlar Group, nur 60…
$218,439
$218,439
Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$454,600
$454,600
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trikomo, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Über das Projekt: Das Olea Cyprus Project ist eine ruhige Wohnanlage der Noyanlar Group im …
$128,972
$128,972
Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Über das Projekt: Das Olea Cyprus Project ist eine ruhige Wohnanlage der Noyanlar Group im …
$84,239
$84,239

Eigenschaftstypen in Iskele District

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
