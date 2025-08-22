Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Iskele District, Nordzypern

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
9 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Trikomo, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Über das Projekt: Nur 10 Gehminuten vom Meer entfernt ist Arcadia eine moderne Wohnanlage i…
$226,646
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Wohnungen auf mehreren Ebenen in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Trikomo, Nordzypern
Fläche 55 m²
Stockwerk 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Trikomo, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Über das Projekt: Nur 10 Gehminuten vom Meer entfernt ist Arcadia eine moderne Wohnanlage i…
$160,467
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Iskele District, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Iskele District, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Etagenzahl 2
conditions
$209,124
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/2
Das Four Seasons Life-Projekt wird am schönsten und natürlichsten Ort des Mittelmeers ins Le…
$128,954
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Vathylakas, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Vathylakas, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/2
Условия оплаты: ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА 35% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 45% ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИ…
$278,966
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen