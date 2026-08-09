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Wohnungen in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
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1 032 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 5/14
Geräumige Wohnung 2+1 mit Meerblick in Abelia Residence 🌊✨Wir bieten zum Verkauf eine geräum…
$221,495
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Wohnung in Ayios Ilias, Nordzypern
Wohnung
Ayios Ilias, Nordzypern
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/11
Vier Jahreszeiten STUDIO - 38m2 PentHause Studio Penthouse mit Dachterrasse TOTAL - 76m2 …
$123,748
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Wohnung 3 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 3/9
🇬🇧 Komplett eingerichtetes 2+1 Apartment mit teilweisem Meerblick in Sea Life Residence 🌊✨Ei…
$153,033
MwSt.
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 7/10
Stilvolle Wohnung 1 + 1 mit einer Fläche von 65 Quadratmetern. im 7. Stock in einem fertigen…
$107,599
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Wohnung 3 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 9/13
Meerblick 2+1 Wohnung in Panorama Long Beach 🌊✨Eine geräumige 2-Zimmer-Wohnung steht zum Ver…
$362,446
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 13/22
$179,334
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 10/16
$156,238
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/9
Sea Life Residence | Sea Shell Block | 2+1 🌊 For sale: apartment in the fully completed S…
$137,733
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Wohnung in Trikomo, Nordzypern
Wohnung
Trikomo, Nordzypern
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Studio-Apartment im Caesar Resort, Nordzypern Modernes und funktionales…
$85,868
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
1-Schlafzimmer-Apartment in Caesar Resort I, Long Beach 🌊Eine gemütliche voll möblierte 1-Zi…
$98,115
MwSt.
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Wohnung in Trikomo, Nordzypern
Wohnung
Trikomo, Nordzypern
Fläche 35 m²
Objektbeschreibung: ✨ Studio-Apartment in der Abelia Residence - Moderner Komfort in ruhiger…
$93,339
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 2/11
$210,581
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Stockwerk 5/16
$247,942
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 11/11
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$234,309
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 14/22
$183,409
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit und reichen Annehmlichkeiten in İskele Nordzypern …
$159,268
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in İskele Nordzypern İskele liegt im Nordosten Zy…
$215,290
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 3
Bright 1+1 Apartment with Large Terrace in Royal Sun Elite 🌴☀️ A cozy and fully furnished…
$130,860
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Stockwerk 8/16
$249,980
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6/7
Studio mit Meerblick 200m vom Strand entfernt — Park Residence, Long Beach 🌊Ein helles Studi…
$90,611
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/14
Studio Apartment in Abelia Residence, Boğaz 🌊Ein gemütliches voll möbliertes Studio-Apartmen…
$69,590
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Stockwerk 6/16
$243,187
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Wohnung 4 zimmer in Agios Theodoros, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Theodoros, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Luxus-Wohnung am Meer in Nordzypern mit Panoramablick und private DachterrasseNordzypern Imm…
$194,549
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Nordzypern: 2+1 Wohnung mit Meerblick im Grand Sapphire Resort - Luxuswohnungen und Investit…
$293,157
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Wohnung 2 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Wir bieten Ihnen eine Wohnung 1 + 1 in der malerischen Stadt Iskele North Cyprus! Dieser mod…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe Berühmter Strände in Nordzypern Yeni Iskele Die Insel Zype…
$155,965
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Wohnung 2 zimmer in Gastria, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
Helle 1+1 Wohnung Blick auf den Pool in Caesar Blue 🌊☀️Eine gemütliche und voll möblierte 1-…
$120,726
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 3/11
$264,925
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Wohnung 4 zimmer in Agios Georgios, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Georgios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 10/17
Geräumiges 3+1 Apartment mit Meerblick — Grand Sapphire, Block F2 🌊Eine geräumige 3+1 Wohnun…
$399,236
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Eigenschaftstypen in Iskele District

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

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