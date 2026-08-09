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Wohnungen am Meer in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
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272 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 5/14
Geräumige Wohnung 2+1 mit Meerblick in Abelia Residence 🌊✨Wir bieten zum Verkauf eine geräum…
$221,495
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 3/9
🇬🇧 Komplett eingerichtetes 2+1 Apartment mit teilweisem Meerblick in Sea Life Residence 🌊✨Ei…
$153,033
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 9/13
Meerblick 2+1 Wohnung in Panorama Long Beach 🌊✨Eine geräumige 2-Zimmer-Wohnung steht zum Ver…
$362,446
MwSt.
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$234,309
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6/7
Studio mit Meerblick 200m vom Strand entfernt — Park Residence, Long Beach 🌊Ein helles Studi…
$90,611
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Wir bieten Ihnen eine Wohnung 1 + 1 in der malerischen Stadt Iskele North Cyprus! Dieser mod…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Agios Georgios, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Georgios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 10/17
Geräumiges 3+1 Apartment mit Meerblick — Grand Sapphire, Block F2 🌊Eine geräumige 3+1 Wohnun…
$399,236
MwSt.
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 9/10
Immobilien in Fußläufiger Entfernung zum Meer in Nordzypern İskele İskele liegt im Nordosten…
$393,490
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern, İskele Die Region İskele liegt an der Ostseite von No…
$226,347
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Flamoudi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Flamoudi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Eine einzigartige Kombination aus Luxus, Komfort und Ruhe in Nordzypern.Im Herzen von Tatlis…
$264,380
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Land of Dreams Gallery
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Wohnung 2 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
FOUR SEASONS LIFE II – Letztes 1+1 Loft in Nordzypern, Iskele Bogaz Sichern Sie sich die …
$183,000
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ISB Global Immobilien
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen an den berühmten Stränden von Nordzypern in İskele Das berühmte Strandgebiet von L…
$141,077
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 11
Wohnungen zum Verkauf in einer gut entwickelten Anlage in Nordkyrus İskele İskele, die Perle…
$162,126
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/8
Im Bereich Iskele Long Beach gehört unser Projekt zu den Sonderprojekten, die das moderne Wo…
$111,965
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$201,587
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$399,824
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex mit Innenpool in Nordzypern İskele İskele, eine aufstrebende Regi…
$205,928
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit hohem Mieteinnahmepotential in Iskele Nordzypern Iskele liegt an der Nordostkü…
$437,211
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 3/13
Aussicht auf das Meer 1+1 Ferienwohnung — Panorama Long Beach 🌅🌊Eine moderne und gemütliche …
$262,247
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 5/17
Studio Apartment mit Meerblick in Riverside Life, Long Beach 🌅Ein Studio-Apartment mit herrl…
$101,708
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/10
Wohnungen mit Meerblick in Nordzypern mit 8% Einkommen durch 3-Jahres-Mietgarantie İskele is…
$186,703
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen in einer Anlage in Laufnähe zu den Annehmlichkeiten in İskele, Zypern İskele liegt…
$301,417
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$255,423
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 12/18
Wohnungen mit Schwimmbad in Nordzypern İskele mit herrlichem Meerblick İskele, der paradiesi…
$342,865
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 7/10
Spezielle Design-Wohnungen in Meeresnähe in Nordzypern İskele Auf der Nordseite der Insel Zy…
$321,005
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 25/31
High-Floor Studio mit Meerblick — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Ein stilvolles Studio-Apartmen…
$152,004
MwSt.
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Etagenzahl 9
Schicke Wohnungen in Gehweite zum Strand in Nordzypern İskele İskele (Trikomo) befindet sich…
$431,273
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in Bafra İskele Nordzypern ist ein himmlisches Ur…
$140,027
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Stockwerk 11/11
Wohnungen zum Verkauf in einer gut entwickelten Anlage in Nordkyrus İskele İskele, die Perle…
$909,856
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex mit Reichhaltigen Annehmlichkeiten in Ötüken İskele Zypern ist di…
$214,267
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Eigenschaftstypen in Iskele District

penthäuser
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studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
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mit Terrasse
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mit Schwimmbad
mit Seeblick
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