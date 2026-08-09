Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Iskele District, Nordzypern

;
Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Bogazi
7
Gastria
6
Zeig mehr
232 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 13/22
$179,334
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 10/16
$156,238
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 14/22
$183,409
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6/7
Studio mit Meerblick 200m vom Strand entfernt — Park Residence, Long Beach 🌊Ein helles Studi…
$90,611
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/14
Studio Apartment in Abelia Residence, Boğaz 🌊Ein gemütliches voll möbliertes Studio-Apartmen…
$69,590
Eine Anfrage stellen
Studio in Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Studio
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/18
Zu verkaufen ist ein geräumiges helles Studio von 42 qm + 8 qm Balkon, die einen schönen Bli…
$82,665
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 18/22
$196,995
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 16/22
$186,806
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 9/22
$165,748
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/8
Im Bereich Iskele Long Beach gehört unser Projekt zu den Sonderprojekten, die das moderne Wo…
$111,965
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!…
$70,101
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/12
Wohne in deiner eigenen Wohnung auf Zypern – Projekt „Abelia“ 🏖 Exklusiver Wohnkomplex nu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 6/16
$149,445
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 13/16
$180,692
Eine Anfrage stellen
Studio in Gastria, Nordzypern
Studio
Gastria, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 4/11
Panorama Studio zum Verkauf in Caesar BluHauptvorteile:Atemberaubendes Mittelmeer Meerblick!…
$85,370
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/4
Studio im CourtYard Komplex, Nordzypern Vollständig möbliertes Studio mit allen Haushalts…
$129,388
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/16
Studio-Wohnung in Royal Life (Poseidon), Nordzypern Vollständig möbliert mit allen Hau…
$73,365
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 20/22
$204,468
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Möblierte Studio in Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Eine gemütliche Studio-Wohnung is…
$85,549
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/16
$139,935
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Gastria, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Studio mit schlafender Nische in einem renommierten Küstenkomplex 🌊Zum Verkauf: ein stilvoll…
$96,808
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 5/17
Studio Apartment mit Meerblick in Riverside Life, Long Beach 🌅Ein Studio-Apartment mit herrl…
$101,708
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 20/22
$212,619
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 13/16
$178,654
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 21/22
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 25/31
High-Floor Studio mit Meerblick — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Ein stilvolles Studio-Apartmen…
$152,004
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 8/16
$160,313
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Fertig Studio mit Schlaf Niche & Pantheon View — Caesar Resort III 🌊🏖Ein stilvolles Studio m…
$142,793
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 18/22
$205,147
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 11/13
Helles Studio im 11. Stock — Edelweiss, Long Beach 🌊🌴Eine gemütliche und helle Studiowohnung…
$82,414
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen