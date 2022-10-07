Nicht jeder kann es sich leisten, ein Haus in Belgien zu kaufen — die Baukosten pro Quadratmeter sind immer noch recht hoch (der Landesdurchschnittswert liegt bei 2170 Euro) und die Hypothekenzinsen sind stark gestiegen. Deshalb entscheiden sich immer mehr Käufer für eine Wohnung oder ein kleines Haus. Genau solch ein Haus haben wir auf realting.com gefunden — es ist klein, gemütlich und sehr ungewöhnlich.

In der malerischsten Stadt Belgiens, Brügge, steht ein sehr gemütliches Haus auf dem Dach eines Gebäudes zum Verkauf. Das gesamte Zentrum dieser Kleinstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Stadt liegt nur 17 Kilometer von der Küste entfernt in einer malerischen Ebene.

Außerdem gibt es hier drei Meereskanäle, die so tief sind, dass Seeschiffe sie durchfahren können.

Aber kehren wir zurück zu unserer Anzeige. Wenn man Bilder betrachtet, scheint es, dass dieses kleine Haus auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses errichtet wurde. Der künftige Eigentümer wird alle Privilegien eines Einfamilienhauses und alle Vorteile des Wohnens in einem Mehrfamilienhaus haben.

Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 114 Quadratmeter. In Zeiten steigender Energiekosten und einer zu erwartenden Erhöhung der Stromrechnungen im Winter wirkt das Kleinhaus immer attraktiver.

Das Haus wurde 2004 gebaut und besteht aus drei Schlafzimmern, einer Waschküche und einer privaten Außenterrasse mit einer Gesamtfläche von 20 m². Das Interieur ist mit vielen Details ausgestattet. Das Wohnzimmer hat einen großen gepolsterten Sessel und ein schmales Fenster, das wie geschaffen dafür ist. Außerdem befindet sich am Panoramafenster ein Liegestuhl. Der jetzige Besitzer hat die Küche mit viel Grün dekoriert — man fühlt sich wie in einem Gewächshaus. An den Wänden hängen Gemälde und in der Küche steht sogar eine Staffelei mit einem frisch gemalten Bild.

Leider gibt es in der Anzeige nicht so viele Bilder, um alle Details dieses ungewöhnlichen Hauses zu sehen.