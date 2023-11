Apartments in a Peaceful area of Radanovici

Tivat, Serbien-Montenegro

von €292,600

Das Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich im zweiten Stock eines neuen Wohnkomplexes. Es liegt in der ruhigen Lage von Donja Lastva, die als Perle der montenegrinischen Küste gilt. Diese exklusive Unterkunft verfügt über zwei geräumige Terrassen mit herrlichem Meerblick auf einer Gesamtfläche von 77 Quadratmetern. Jedes Apartment in der Anlage verfügt über einen eigenen Parkplatz, um sicherzustellen, dass Sie einen sicheren Platz zum Parken Ihres Fahrzeugs haben. Der elegante Wohnkomplex besteht aus den besten Materialien und sorgt dafür, dass Haus und Apartment den europäischen Standards und dem raffinierten Geschmack entsprechen. Der Komplex befindet sich in ruhiger Lage und bietet eine atemberaubende Aussicht und Einheit mit der Natur. Sie erreichen bequem das Zentrum des Geschäfts- und Kulturlebens, da es nur 10 Minuten dauert, um nach Porto Montenegro zu gelangen. Die Wohnung befindet sich in einem vierstöckigen Gebäude mit eigenem Aufzug, mit dem Sie problemlos Ihr Zuhause erreichen können. Der Komplex bietet auch Zugang zum Strand, sodass Sie die Schönheit des Meeres direkt vor Ihrer Haustür genießen können. Die Promenade ist nur 3 Minuten entfernt und bietet einfachen Zugang zu verschiedenen Restaurants, Cafés und anderen Unterhaltungsmöglichkeiten. Das Apartment verfügt über zwei Schlafzimmer und ist somit eine ideale Option für Familien oder Einzelpersonen, die zusätzlichen Platz suchen. Das Haus und die Wohnung sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt der Wohnung den höchsten Standards in Bezug auf Luxus und Raffinesse entspricht. Zusammenfassend ist dieses Apartment mit 2 Schlafzimmern eine hervorragende Investitionsmöglichkeit, die Ihnen einen luxuriösen Lebensstil, eine atemberaubende Aussicht und die Nähe zu allen Annehmlichkeiten bietet. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Besichtigung zu planen und diese Traumwohnung zu Ihrer eigenen zu machen.