Wohnquartier Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica

Pejton, Montenegro
von
$1,174
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28601
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Über den Komplex

Izdaje se prostran i lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 94m2, da sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u naselju Pejton. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od strogog centra grada. Zgrada posjeduje dva lifta, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu zakupa je uracunato garazno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Pejton, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Finanzen

