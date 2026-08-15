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Schlösser in Italien

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Schloss in Mailand, Italien
Schloss
Mailand, Italien
Fläche 38 000 m²
Ein Netzwerk von sechs Vier-Sterne-Hotels in ganz Italien. Sechs 4 **** S-Star-Hotels in ei…
$197,95M
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Schloss 9 Schlafzimmer in Alessandria, Italien
Schloss 9 Schlafzimmer
Alessandria, Italien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 1 700 m²
Das Schloss befindet sich in der Provinz Alessandria in einer mittelalterlichen Siedlung auf…
$2,27M
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Schloss 30 zimmer in Ferrandina, Italien
Schloss 30 zimmer
Ferrandina, Italien
Zimmer 30
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 9 000 m²
Etagenzahl 5
Wunderschöne Villa mit Panoramablick auf die Landschaft, mit 7 Schlafzimmern und 10 Bädern. …
$3,26M
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