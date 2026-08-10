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Hotels in Bar, Montenegro

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18 immobilienobjekte total found
Hotel 735 m² in 5, Montenegro
Hotel 735 m²
5, Montenegro
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 735 m²
| 735 m2 | 20 Zimmer | 18 Badezimmer | Abschnitt 425 m2 | Pool | Restaurant | 50 m zum Meer …
$1,78M
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Hotel 1 800 m² in Bar, Montenegro
Hotel 1 800 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 1 800 m²
Apart-Hotel zum Verkauf, im Resort Dorf Uteha, an der Küste zwischen Bar und Ulcinj. Diese R…
$3,45M
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Hotel 1 100 m² in Bar, Montenegro
Hotel 1 100 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 100 m²
Willkommen im Hotel Edem, einem gemütlichen Gästehaus in der malerischen Stadt Kunje, nur 1,…
$1,50M
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TekceTekce
Hotel in Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Mini Hotel zum Verkauf in Sutomore, Bar Gemeinde. Das Haus hat eine Gesamtfläche von 430 m2,…
$2,33M
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Hotel 372 m² in Bar, Montenegro
Hotel 372 m²
Bar, Montenegro
Fläche 372 m²
Zum Verkauf: Aparthotel in Montenegro im Feriendorf Chan. 11 unabhängige Apartments.Haus auf…
$491,471
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Hotel 693 m² in 2, Montenegro
Hotel 693 m²
2, Montenegro
Fläche 693 m²
Etagenzahl 5
🔥 VERKAUFEN — Neue Wohnanlage in einem Pinienwald, nur 200 m vom Meer entfernt!📍 Standort: B…
$1,29M
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Hotel 735 m² in Bar, Montenegro
Hotel 735 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 735 m²
Ein voll ausgestattetes Hotel mit moderner Dekoration und funktionalem Layout wird zum Verka…
$1,78M
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Hotel 400 m² in Bar, Montenegro
Hotel 400 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 400 m²
Erfolgreiches und profitables Geschäft am Meer! Zum Verkauf ein modernes Mini-Hotel im renom…
$1,02M
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Hotel 1 500 m² in Bar, Montenegro
Hotel 1 500 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 1 500 m²
| 18 Wohnungen | Pool | 1500 m2 großZum Verkauf steht ein voll ausgestattetes Apartmenthotel…
$1,76M
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Hotel 510 m² in Bar, Montenegro
Hotel 510 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 510 m²
Tourismus in der Bar. Das aktuelle Apartmenthotel für ganzjährige Unterkunft der Gäste, Aut…
$702,101
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Hotel 769 m² in Bar, Montenegro
Hotel 769 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 769 m²
Eine tolle Gelegenheit für Investoren und Liebhaber des Lebens am Meer! Wir präsentieren Ihn…
$886,699
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Hotel 560 m² in Bar, Montenegro
Hotel 560 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 560 m²
Willkommen in einem einzigartigen Hotel im Herzen von Sutomore! Dieses charmante Anwesen mit…
$518,201
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Hotel in Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 18
Hotel in Montenegro Mit dem POOL für 17 NUMBER IN BECHICHI.- Grundstücksfläche 472 m2. 5 Eta…
$2,32M
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Hotel 700 m² in Bar, Montenegro
Hotel 700 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 700 m²
Ein herrliches Hotel zum Verkauf in der malerischen Stadt Bar, nur 300 Meter von der Küste! …
$2,13M
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Hotel 1 470 m² in Bar, Montenegro
Hotel 1 470 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 24
Fläche 1 470 m²
Neues Hotel zum Verkauf im Rahmen des 2019 gebauten Soho City-KomplexesDer Komplex, im Zentr…
Preis auf Anfrage
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Hotel in Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Hotel liegt in Sutomore. Das 4-stöckige Apartmenthotel verfügt über einen grünen Bereich mit…
$558,014
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Hotel in Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Schlafräume 24
$1,12M
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Hotel 1 500 m² in Bar, Montenegro
Hotel 1 500 m²
Bar, Montenegro
Fläche 1 500 m²
Uteha Bar Te koop 4-sterrenhotel met een oppervlakte van 1500 m2 in Uteha. Perceel 900m2.…
$1,55M
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