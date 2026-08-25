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Hotels in Prcanj, Montenegro

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6 immobilienobjekte total found
Hotel 420 m² in Prcanj, Montenegro
Hotel 420 m²
Prcanj, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 420 m²
ein seltenes Anwesen am Meer in Prčanj, eines der charmantesten Dörfer in der UNESCO-geschüt…
$1
MwSt.
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Hotel 5 079 m² in Prcanj, Montenegro
Hotel 5 079 m²
Prcanj, Montenegro
Fläche 5 079 m²
Preis: €7,000,000Standort: Prčanj, Kotor, Montenegro (UNESCO Weltkulturerbe) Planungsstatus:…
$8,15M
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Hotel 420 m² in Prcanj, Montenegro
Hotel 420 m²
Prcanj, Montenegro
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 420 m²
a rare seafront estate in Prčanj, one of the most charming villages in the UNESCO-protected …
$1
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Hotel in Prcanj, Montenegro
Hotel
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 12
In der charmanten Stadt Prčanj, nur 3 km von Kotor Altstadt entfernt, bietet Galia 12 voll a…
$2,69M
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Hotel 400 m² in Muo, Montenegro
Hotel 400 m²
Muo, Montenegro
Fläche 400 m²
Ein Boutique-Hotel auf europäischer Ebene, das an der montenegrinischen Küste keine Analoga …
$2,56M
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Hotel 400 m² in Muo, Montenegro
Hotel 400 m²
Muo, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Das Haus ist ein historisches architektonisches Denkmal, eines der ältesten Häuser in der Bu…
$1,74M
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