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Hotels in Zabljak, Montenegro

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Hotel 219 m² in Zabljak, Montenegro
Hotel 219 m²
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
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Hotel 480 m² in Zabljak, Montenegro
Hotel 480 m²
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Eine einzigartige Gelegenheit, ein fertiges, voll funktionierendes Geschäft im Herzen des Du…
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Hotel 228 m² in Zabljak, Montenegro
Hotel 228 m²
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 228 m²
$227,923
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