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Hotels in Sveti Stefan, Montenegro

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Hotel 536 m² in Sveti Stefan, Montenegro
Hotel 536 m²
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 536 m²
Hotel Sveti Stefan 536 m2 9 Apartments, jedes mit Meerblick, eigenem Bad und Küche – ideal…
$2,62M
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Hotel in Sveti Stefan, Montenegro
Hotel
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 30
Anzahl der Badezimmer 30
Das Hotel befindet sich im Resort von St. Stephen - dies ist die Visitenkarte von Montenegro…
$5,85M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 1 700 m² in Sveti Stefan, Montenegro
Hotel 1 700 m²
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 12
Fläche 1 700 m²
Warenbezeichnung Budva Riviera, St. Stephen's Bezirk. Vorhandenes Luxushotel 5* an der schön…
$3,78M
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