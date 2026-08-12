Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kolasin
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Kolasin, Montenegro

;
gewerbeimmobilien
8
anlageimmobilien
4
3 immobilienobjekte total found
Hotel in Kolasin, Montenegro
Hotel
Kolasin, Montenegro
AUSKLUSIVE INVESTITIONSBERICHT Eco-Luxury 4★ Touristischer Komplex zum Verkauf – Kolašin Zu…
$3,27M
Eine Anfrage stellen
Hotel 300 m² in Kolasin, Montenegro
Hotel 300 m²
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Zum Verkauf ein Hotel-villa in Kolasin, Ort - Selishte, in der Nähe von Kolasin, in Richtung…
$540,765
Eine Anfrage stellen
Hotel 104 m² in Kolasin, Montenegro
Hotel 104 m²
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 104 m²
Skigebiet Kolashin. Geschlossener Komplex von zwanzig Luxusvillen Höhe 900m. Die Entfernun…
$302,723
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen