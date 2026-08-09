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Häuser in Perugia, Italien

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11 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Assisi, Italien
Villa 9 zimmer
Assisi, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 740 m²
Casale di Charme | Code 8673 Preis aktualisiert: 20.03.2025 € 2.200.000 Eingebettet in …
$2,55M
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Villa 6 zimmer in Perugia, Italien
Villa 6 zimmer
Perugia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
LD-0429. Luxusvilla in einem herrlichen PanoramaplatzLuxusvilla, kürzlich komplett restaurie…
$1,47M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 21 zimmer in Foligno, Italien
Villa 21 zimmer
Foligno, Italien
Zimmer 21
Fläche 700 m²
Fein renovierte Villa aus dem späten 19. Jahrhundert. 8.000 m2 Park mit hohen Bäumen und Zie…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Haus 8 zimmer in Todi, Italien
Haus 8 zimmer
Todi, Italien
Zimmer 8
Fläche 200 m²
Bauernhaus am Stadtrand mit einer Fläche von 2,0 Hektar. Erdgeschoss 60 qm Erhöhte Erdgescho…
$290,656
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Villa 14 zimmer in Bevagna, Italien
Villa 14 zimmer
Bevagna, Italien
Zimmer 14
Fläche 600 m²
Villa in einem Park von 2.500 m2. Oberfläche mit Zubehör für über 600 Quadratmeter. Dominant…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Perugia, Italien
Villa 6 zimmer
Perugia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 100 m²
LD-0591. Luxusvilla umgeben von herrlicher Natur von UmbrienDie Luxusvilla, umgeben von der …
$4,34M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 zimmer in Spoleto, Italien
Villa 6 zimmer
Spoleto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa in Perugia, Italien
Villa
Perugia, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 490 m²
In der charmanten Umgebung von Umbria steht eine seltene Steinresidenz - eine zweistufige Vi…
$1,03M
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Villa in Tuoro sul Trasimeno, Italien
Villa
Tuoro sul Trasimeno, Italien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Dieses raffinierte Anwesen befindet sich in hügeliger und dominanter Lage am Trasimenischen …
$1,69M
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Villa in Perugia, Italien
Villa
Perugia, Italien
Schlafräume 35
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 9 800 m²
Perugia (Umbrien) // Mittelalterliche Burg 800 m // Villa 2.200 m // Komplex für die Unterbr…
$9,88M
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Villa in Perugia, Italien
Villa
Perugia, Italien
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 5 000 m²
Perugia (Umbrien) // Mittelalterliche Burg 800 m // Villa 2.200 m // Komplex für die Unterbr…
$6,97M
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