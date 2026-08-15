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Häuser in SantElpidio a Mare, Italien

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Haus 9 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Haus 9 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 9
Fläche 206 m²
Haus in der Altstadt auf drei Ebenen Erdgeschoss und Dachboden mit zwei Zimmern Bad und Höhl…
$174,393
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Haus 6 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Haus 6 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 6
Fläche 80 m²
Renovierung des Hauses in der Altstadt Drei Ebenen von jeweils 25 Quadratmetern pro Quadrat,…
$34,879
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Villa 6 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Villa 6 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 10 200 m²
BG-ABIV5401U Alte Villa in Porto San ElpidioVilla von 1780 in Porto San Elpidio, 8 km vom Me…
$2,58M
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Red Feniks Montenegro
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Haus in SantElpidio a Mare, Italien
Haus
SantElpidio a Mare, Italien
Fläche 7 000 m²
Baugrundstück von 7.000 Quadratmetern für ein maximales Volumen von 270 Kubikmetern (mehr Ke…
$58,131
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