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Häuser in Latium, Italien

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Rom
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22 immobilienobjekte total found
Haus in Rom, Italien
Haus
Rom, Italien
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Haus in Stimigliano, Italien
Haus
Stimigliano, Italien
$195,594
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Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
LD-0204. Elite Haus in der Nähe des Lake Bracciano, in der Nähe von RomEin Elite-Haus in der…
$926,038
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Haus in Forano, Italien
Haus
Forano, Italien
♣ SABINIANO ♣ — Forano — EXCLUSIVE RESIDENCE im Bau, bestehend aus 2 Villen mit hochwertigen…
$211,602
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Haus in Tarano, Italien
Haus
Tarano, Italien
Tarano. Landhaus mit Lagern und Land. Panorama-Landhaus von 150 qm in die grünen Sabine Hüge…
$250,282
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Villa 5 zimmer in Latina, Italien
Villa 5 zimmer
Latina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 680 m²
AG-160316-1. Villa zu verkaufen in LatinaDie Villa zum Verkauf befindet sich in der Region L…
$1,35M
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Villa in Veroli, Italien
Villa
Veroli, Italien
Etagenzahl 2
Villa SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. Veneto. FRESKY XVIII Jahrhundert.Provinz Treviso, Region Ve…
$5,41M
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Villa 6 zimmer in Rieti, Italien
Villa 6 zimmer
Rieti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 4 295 m²
LD-1032. Elite Residenz in Lazio, RietiEin paar Kilometer von Rieti, umgeben von Grün, einem…
$12,89M
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Villa 2 zimmer in Rom, Italien
Villa 2 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 180 m²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной терасойВ престижном парке дльфа "Coun…
$808,818
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Villa in Montopoli di Sabina, Italien
Villa
Montopoli di Sabina, Italien
ROMA-SABINA-MONTOPOLI DI SABINA La Sabina ist eines der authentischsten Länder Mittelitalien…
$359,953
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Haus in Castelnuovo di Farfa, Italien
Haus
Castelnuovo di Farfa, Italien
$51,194
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Villa in Poggio Mirteto, Italien
Villa
Poggio Mirteto, Italien
ROME SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina ist eines der authentischsten Länder Mittelitaliens: ei…
$319,935
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Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
AG-160316-2. Willa in Trevignano Romano, RomDie vorgeschlagene Villa befindet sich in Trevig…
$937,760
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Haus in Nerola, Italien
Haus
Nerola, Italien
Nerola. Haus im Wald Eingetaucht in den Wäldern etwa 1 km von der Stadt Nerola, zweigeschos…
$112,705
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Villa 4 zimmer in Colli sul Velino, Italien
Villa 4 zimmer
Colli sul Velino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
IT-161116. Villa in der kleinen Provinzstadt Collie-sul-VelinoIn der kleinen Provinzstadt Co…
$398,548
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Villa 4 zimmer in Bomarzo, Italien
Villa 4 zimmer
Bomarzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 470 m²
IT- Villa in der Nähe von RomIn der Stadt Attilliano, Zugehörigkeit zur etruskischen Periode…
$463,019
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Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
AG-160316. BILLA ON APPIA ANTICA, ROMDie vorgeschlagene Villa befindet sich in einem der ren…
$2,11M
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Villa 6 zimmer in Fiano Romano, Italien
Villa 6 zimmer
Fiano Romano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
IT-180618. Neue Villa auf drei Ebenen nicht weit von RomCapena, Colle del Fagiano, 25 km vom…
$879,150
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Villa 4 zimmer in Monte Compatri, Italien
Villa 4 zimmer
Monte Compatri, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
PO-110317-1. Villa (Verkauf) » Italien » Rom » Monte CompatriDas Haus befindet sich in Parco…
$269,606
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Haus in Poggio Catino, Italien
Haus
Poggio Catino, Italien
ROMA-SABINA-ROCCANTICA La Sabina ist eines der authentischsten Länder Mittelitaliens: eine L…
$172,922
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Villa 6 zimmer in Rom, Italien
Villa 6 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
IT- Villa auf vier Ebenen 450 m2 mit großem Garten und TerrasseRom, Casal PaloccoAuf Verkauf…
$2,93M
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Villa 6 zimmer in Rom, Italien
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Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
IT-180618-1. Villa in Rom. ItalienIn der prestigeträchtigen Gegend von EUR (im Süden von Rom…
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