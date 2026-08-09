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Häuser in Marken, Italien

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Porto Recanati
7
San Benedetto del Tronto
6
Civitanova Marche
5
SantElpidio a Mare
4
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84 immobilienobjekte total found
Haus 9 zimmer in Massa Fermana, Italien
Haus 9 zimmer
Massa Fermana, Italien
Zimmer 9
Fläche 270 m²
Einfamilienhaus auf drei Ebenen von je 90 Quadratmetern. Erdgeschoss Wohnbereich mit Küche B…
$81,384
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Haus 16 zimmer in Montottone, Italien
Haus 16 zimmer
Montottone, Italien
Zimmer 16
Fläche 450 m²
Schönes Gebäude im historischen Zentrum in der Hauptstraße. Im Laufe der Jahre durchgeführte…
Preis auf Anfrage
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Haus 6 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Haus 6 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 6
Fläche 80 m²
Renovierung des Hauses in der Altstadt Drei Ebenen von jeweils 25 Quadratmetern pro Quadrat,…
$34,879
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TekceTekce
Villa 40 zimmer in Offida, Italien
Villa 40 zimmer
Offida, Italien
Zimmer 40
Fläche 1 000 m²
Villa auf drei Ebenen von über 1.000 m2 mit 40 Zimmern 9 Bäder 13 Schlafzimmer, hochwertige …
Preis auf Anfrage
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Haus 13 zimmer in Cessapalombo, Italien
Haus 13 zimmer
Cessapalombo, Italien
Zimmer 13
Fläche 450 m²
Haus zu renovieren in einem Panorama und abgeschieden. Steinstruktur Land 4:00 Acres mit pri…
$93,010
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Villa 6 zimmer in Fano, Italien
Villa 6 zimmer
Fano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 770 m²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано ( Марке ), …
$4,39M
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Haus 8 zimmer in Camporotondo di Fiastrone, Italien
Haus 8 zimmer
Camporotondo di Fiastrone, Italien
Zimmer 8
Fläche 180 m²
Referenznummer: N663 (R) Objektname: Casa Rotondo Ort: Im Dorf Stadt/Stadt: Zone: Maceratese…
$81,384
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Haus 17 zimmer in Falerone, Italien
Haus 17 zimmer
Falerone, Italien
Zimmer 17
Fläche 400 m²
Großes renoviertes Bauernhaus mit hochwertigem Zubehör benachbart (für Renovierung) Dreistöc…
Preis auf Anfrage
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Haus 15 zimmer in Massa Fermana, Italien
Haus 15 zimmer
Massa Fermana, Italien
Zimmer 15
Fläche 300 m²
Referenznummer: N1185 Objektname: Casa Alfa Ort: In Land Stadt/Stadt: Bezirk: Fermano Positi…
$110,449
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Haus 8 zimmer in Macerata, Italien
Haus 8 zimmer
Macerata, Italien
Zimmer 8
Fläche 180 m²
Panoramahütte in einer abgelegenen Lage in der Nähe der Stadtstruktur in gutem Zustand Land …
$232,525
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Haus in Civitanova Marche, Italien
Haus
Civitanova Marche, Italien
Fläche 900 m²
Baugrundstück mit einem Gebäude zu entrissen Ziel über 80% Wohnfläche 20% Gewerbemasse maxim…
Preis auf Anfrage
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Haus 9 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Haus 9 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 9
Fläche 206 m²
Haus in der Altstadt auf drei Ebenen Erdgeschoss und Dachboden mit zwei Zimmern Bad und Höhl…
$174,393
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Villa 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭклюзивный и роскошный д…
$1,76M
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Haus 18 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 18 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 18
Fläche 540 m²
Großes Panorama-Haus zu restaurieren (Ende des Jahrhunderts) Zwei Etagen für den ältesten Te…
Preis auf Anfrage
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Haus 14 zimmer in Campofilone, Italien
Haus 14 zimmer
Campofilone, Italien
Zimmer 14
Fläche 300 m²
Casale Meer von 300 qm mit Abhängigkeit von 30 qm und Land von etwa 2,0 Hektar mit Oliven- u…
$424,357
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Haus 13 zimmer in San Ginesio, Italien
Haus 13 zimmer
San Ginesio, Italien
Zimmer 13
Fläche 450 m²
Freistehendes Haus aus den 50er Jahren mit 15 tausend Quadratmetern flaches Land teilweise b…
$287,930
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Haus 12 zimmer in Caldarola, Italien
Haus 12 zimmer
Caldarola, Italien
Zimmer 12
Fläche 210 m²
Referenznummer: N931 (R) Name der Unterkunft: Casa Arena Lage: Im Dorf Stadt: Zone: Mazer…
$81,384
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Villa 5 zimmer in Acquaviva Picena, Italien
Villa 5 zimmer
Acquaviva Picena, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
BG-ABIV5801U Luxusvilla in der Nähe von AcquavivaModerne Villa mit herrlichem Meerblick. In …
$2,29M
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Haus in Lapedona, Italien
Haus
Lapedona, Italien
Fläche 5 000 m²
Baufläche bestehend aus fünf Losen von etwa 1.000 m2 mit einem breiten Meerblick - Wohn- und…
Preis auf Anfrage
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Haus 12 zimmer in San Severino Marche, Italien
Haus 12 zimmer
San Severino Marche, Italien
Zimmer 12
Fläche 280 m²
Bauernhaus auf zwei Ebenen (100 + 100) m mit einer zusätzlichen Mauerwerksstruktur von 40 Qu…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Monteprandone, Italien
Villa 5 zimmer
Monteprandone, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
BG-AH05U Schönes Haus in den Hügeln von MonteprandoneSchönes Haus auf den Hügeln von Montepr…
$2,34M
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Villa 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
BG-V5602U. Villa auf der ersten Linie in San Benedetto del TrontoFamilienhaus, auf der erste…
$1,93M
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Haus 10 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 10 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 10
Fläche 350 m²
Gut gemachtes Bauernhaus zu renovieren mit verschiedenen Accessoires. Alte Ziegelstruktur un…
$138,206
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Reihenhaus 10 zimmer in Lapedona, Italien
Reihenhaus 10 zimmer
Lapedona, Italien
Zimmer 10
Fläche 270 m²
Entdeckt Semi-Detached (innerlich unfertig) mit Verkäufen auf der Meerseite, bestehend aus z…
Preis auf Anfrage
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Haus 16 zimmer in Montefortino, Italien
Haus 16 zimmer
Montefortino, Italien
Zimmer 16
Fläche 540 m²
Großes Landhaus im Dorf 5 km von der zentralen Steinstruktur neben anderen Immobilien entfer…
$87,197
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Haus 10 zimmer in Falerone, Italien
Haus 10 zimmer
Falerone, Italien
Zimmer 10
Fläche 250 m²
Renoviertes Bauernhaus (2006) auf zwei Etagen mit Hof und Land für etwa 3.000 Quadratmeter E…
$290,656
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Villa 6 zimmer in Senigallia, Italien
Villa 6 zimmer
Senigallia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 078 m²
BG-V6001N Exklusive Villa mit herrlichem MeerblickExklusive Villa in den Hügeln, nur 4 km vo…
$3,28M
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Haus 12 zimmer in Falerone, Italien
Haus 12 zimmer
Falerone, Italien
Zimmer 12
Fläche 500 m²
Bauernhaus zu renovieren von guter Größe (ca. 400 m2) in alten Ziegel mit neueren Teilen spä…
$162,767
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Haus 5 zimmer in Montemonaco, Italien
Haus 5 zimmer
Montemonaco, Italien
Zimmer 5
Fläche 70 m²
Renoviertes Steinhaus in einem charmanten Dorf am Fuße des Sibyl Zweigeschoss Wohnzimmer zwe…
$58,131
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Haus 14 zimmer in Massa Fermana, Italien
Haus 14 zimmer
Massa Fermana, Italien
Zimmer 14
Fläche 300 m²
Referenznummer: N1390 Objektname: Casa Maccan Ort: In Land Stadt/Stadt: Bezirk: Fermano Posi…
$109,413
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