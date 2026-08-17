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Häuser in Porto Recanati, Italien

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7 immobilienobjekte total found
Haus 18 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 18 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 18
Fläche 540 m²
Großes Panorama-Haus zu restaurieren (Ende des Jahrhunderts) Zwei Etagen für den ältesten Te…
Preis auf Anfrage
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Haus 10 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 10 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 10
Fläche 350 m²
Gut gemachtes Bauernhaus zu renovieren mit verschiedenen Accessoires. Alte Ziegelstruktur un…
$138,206
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Haus in Porto Recanati, Italien
Haus
Porto Recanati, Italien
Fläche 3 000 m²
Baugrundstück von 3.000 Quadratmetern in einer gepflegten halb-zentralen Fläche. Mögliche Fl…
Preis auf Anfrage
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus in Porto Recanati, Italien
Haus
Porto Recanati, Italien
Fläche 32 600 m²
Bauland von ca. 3.26 ha mit einem genehmigten Unterteilungsplan für gemischte Nutzung: produ…
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Haus 14 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 14 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 14
Fläche 400 m²
Freistehendes Haus mit einem Hektar flachen Grundstück mit einem vorgefertigten Blech-Access…
$395,292
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Haus 11 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 11 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Referenznummer: N721 (R) Objektname: Casa Seven Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese P…
$174,393
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TekceTekce
Haus 11 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 11 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 11
Fläche 600 m²
Großes Bauernhaus zu renovieren mit Zubehör in einer Panorama- und abgelegenen Position. Alt…
$162,767
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