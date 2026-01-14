Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Ligurien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Ligurien, Italien

Sanremo
26
Bordighera
21
Imperia
14
Alassio
10
149 immobilienobjekte total found
Haus in Merlungo, Italien
Haus
Merlungo, Italien
Fläche 320 m²
Italien. Ligurische Küste. Verkauf eines Landhauses an der ligurischen Küste Italiens mit se…
$1,05M
Villa in Camogli, Italien
Villa
Camogli, Italien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 477 m²
CAMOLI (Ligurien)// 3 Villen und Gästehaus // 9.000 qm Grundstück // Meerblick // Stellplätz…
$9,30M
Villa in Alassio, Italien
Villa
Alassio, Italien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 500 m²
Die Villa hat einen Panoramablick auf die malerische Bucht von Alassio.Eingetaucht in einen …
$4,59M
OneOne
Villa 6 zimmer in Santa Margherita Ligure, Italien
Villa 6 zimmer
Santa Margherita Ligure, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
Santa Margherita Ligure – Gemütliche Wohnung in einer Periode Villa mit Garten und Terrassen…
$2,28M
Villa 11 zimmer in Camogli, Italien
Villa 11 zimmer
Camogli, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Verkaufen in Camogli – Exklusive Villa mit atemberaubendem Meerblick im Herzen von Portofino…
$3,39M
Villa in Ventimiglia, Italien
Villa
Ventimiglia, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Die Villa befindet sich an der malerischen Capo Mortola, nur einen Steinwurf von der französ…
$5,00M
Turn KeyTurn Key
Villa in Arenzano, Italien
Villa
Arenzano, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Neue Villen in Ligurien befinden sich im Kiefernwald von. Arenzano, auf dem Gebiet eines ges…
$1,81M
Villa in Loano, Italien
Villa
Loano, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
Separate Villa auf vier Ebenen in Borghetto Santo Spirito.Der Haupteingang befindet sich im …
$1,15M
Villa in Ospedaletti, Italien
Villa
Ospedaletti, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Ospedaletti Villa Projekt 500 qm // Grundstück 3.000 qm // 5 Schlafzimmer // 5 Bäder // Pool…
$2,32M
Vienna PropertyVienna Property
Villa in Vallebona, Italien
Villa
Vallebona, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Die Villa in Ligurien befindet sich an einem wunderschönen malerischen Ort inmitten grüner H…
$758,138
Villa in Andora, Italien
Villa
Andora, Italien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa am Meer in der Nähe von Andora (Ligurien) nur wenige Meter vom Strand entfernt.Andora …
$2,90M
Villa in Alassio, Italien
Villa
Alassio, Italien
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 1 300 m²
Luxus historische Villa in einer der berühmtesten Lagen im Westen der ligurischen Riviera. I…
$17,43M
Villa in Portovenere, Italien
Villa
Portovenere, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
PORTOVENERE (LA SPECIA) // 100 M2 Fläche // SOLARIUM 40 M2 // 4 Schlafzimmer // 2 Badezimmer…
$1,22M
Villa in Portofino, Italien
Villa
Portofino, Italien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
PORTOFINO (Ligurien) // MAIN VILLA 400 KV M // ORANGERY // TEIL 25.000 KV M // PRIZATION unt…
$9,30M
Villa in Rapallo, Italien
Villa
Rapallo, Italien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Etagenzahl 3
Schöne Villa in San Michele di Pagana wenige Minuten von den historischen Zentren von Santa …
$2,90M
Villa in Ligurien, Italien
Villa
Ligurien, Italien
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
Haus in Ligurien mit Meerblick in der Gemeinde Soldano, in der Provinz Imperia.Ein freistehe…
$1,12M
Villa in Arenzano, Italien
Villa
Arenzano, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Die Villa befindet sich im renommiertesten Teil von Arenzano, nur einen kurzen Spaziergang v…
$1,75M
Villa in Sanremo, Italien
Villa
Sanremo, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 347 m²
Mit Freunden teilen
$2,45M
Villa 4 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 4 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Италия…
$326,947
Villa 5 zimmer in La Serra, Italien
Villa 5 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
$5,67M
Villa 5 zimmer in Imperia, Italien
Villa 5 zimmer
Imperia, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
AS-VA-310. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ИмперияВилла Гардения. Резиденциальная зона …
$751,977
Villa 6 zimmer in Imperia, Italien
Villa 6 zimmer
Imperia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 274 m²
KK-6V55. Продается один блок современной дуплекс-виллы с бассейномВ районе очаровательного г…
$512,216
Villa 6 zimmer in Andora, Italien
Villa 6 zimmer
Andora, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
KK-070715-5. Престижная вилла класса люкс в резиденциальной зоне Андоры (Лигурия) ПинамареПр…
$3,81M
Villa 4 zimmer in La Serra, Italien
Villa 4 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
$2,83M
Villa 6 zimmer in Finale Ligure, Italien
Villa 6 zimmer
Finale Ligure, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 430 m²
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
$4,73M
Villa 6 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 6 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
KK-280416-1. Вилла с потрясающем видом на море и город СанремоВилла «Аврора» выполнена в нео…
$6,54M
Villa 4 zimmer in Diano Arentino, Italien
Villa 4 zimmer
Diano Arentino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 195 m²
KK-. Очаровательная вилла новой постройкиЭта очаровательная вилла новой постройки в продаже …
$534,013
Villa 4 zimmer in Cervo, Italien
Villa 4 zimmer
Cervo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
KK-020317-2. Комплекс новых вил » Италия » Лигурия » ЧервоКомплекс из 6 вилл в 1.7 км на авт…
$1,47M
Villa 4 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
LH-5V01. Продажа вилл-новостроек у моря в Италии, Лиурия, БордигераВ тихом и спокойном район…
$599,402
Villa 3 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 280 m²
KK-V274. Очаровательная новая вилла в стиле прованс в Сан-РемоОчаровательная новая вилла в с…
$2,29M
Eigenschaftstypen in Ligurien

villen

Immobilienangaben in Ligurien, Italien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
