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Häuser in Terni, Italien

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382 immobilienobjekte total found
Haus 18 zimmer in Terni, Italien
Haus 18 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 18
Fläche 530 m²
Referenznummer: N792 (R) Name der Immobilie: Casa Berto Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: Ma…
$348,787
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Haus 13 zimmer in Terni, Italien
Haus 13 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 13
Fläche 740 m²
Renovierung des Hauses in der Altstadt Drei Ebenen von jeweils 25 Quadratmetern pro Quadrat,…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 150 m²
Freistehende Single, die intern vom Hof von 300 Quadratmetern mit Erdgeschoss-Wohnung von 65…
$172,758
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 300 m²
Haus mit Garten am Ortsrand im Panorama Zwei Etagen plus der Erdgeschoss Garage und Dachgesc…
$52,277
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Haus 9 zimmer in Terni, Italien
Haus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 300 m²
Unfertiges Bauernhaus (erneuertes Dach und zweite Etage in Stahlbeton) Außen plattiert. Fläc…
$348,787
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 160 m²
Einzigartig 70 intern renoviert (extern zu überprüfen) Zwei Etagen von 80 qm jede erste Fläc…
$348,787
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LDV InvestLDV Invest
Haus 9 zimmer in Terni, Italien
Haus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 200 m²
Referenznummer: N1427 Name der Unterkunft: Casa New Road Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: F…
$93,010
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Haus 8 zimmer in Terni, Italien
Haus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 160 m²
Bauernhaus auf zwei Etagen restauriert Erdgeschoss mit Stall und Lager Erster Stock mit vier…
$69,103
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Haus 9 zimmer in Terni, Italien
Haus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 250 m²
Altes Bauernhaus (1850) zu renovieren Erdgeschoss 110 qm Erster Stock 90 Quadratmeter 38 qm …
$186,020
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Haus 11 zimmer in Terni, Italien
Haus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 350 m²
$337,161
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Haus 7 zimmer in Terni, Italien
Haus 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 100 m²
Referenznummer: N1247 Name der Immobilie: Casa Giammar Lage: Im Dorf Stadt: Zone: Fermano…
$151,141
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Haus 11 zimmer in Terni, Italien
Haus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Referenznummer: N1129 Objektname: Casa Flavio Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Piceno Positio…
$174,393
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Reihenhaus 11 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 330 m²
Einzelvilla in den 80er Jahren in ausgezeichnetem Zustand Land von 4.000 Quadratmetern teilw…
Preis auf Anfrage
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Haus in Terni, Italien
Haus
Terni, Italien
Fläche 1 500 m²
Baugrundstück (gebrochen in zwei Lose) mit etwa 5.000 Quadratmetern Landfläche Maximales Vol…
Preis auf Anfrage
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Haus 8 zimmer in Terni, Italien
Haus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 200 m²
Referenznummer: N1290 Objektname: Casa Erminio Ort: In Land Stadt/Stadt: Bezirk: Fermano Pos…
$110,449
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Haus 15 zimmer in Terni, Italien
Haus 15 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 15
Fläche 600 m²
Großes Bauernhaus in alten Ziegel auf zwei Etagen mit bewohnbarem Dachboden in gutem Zustand…
$296,469
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Haus in Terni, Italien
Haus
Terni, Italien
Fläche 200 m²
Bauernhaus zum Abbruch und Umbau bestehend aus einem jüngeren Teil (1950er) und einem ältere…
$69,757
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Haus in Terni, Italien
Haus
Terni, Italien
Fläche 450 m²
Bauernhaus komplett restauriert auf drei Etagen (150 x 3) mq Dach teilweise zusammengebroche…
Preis auf Anfrage
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Haus 19 zimmer in Terni, Italien
Haus 19 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 19
Fläche 550 m²
Gebäude auf drei Ebenen plus Dachgeschoss Allgemeiner Zustand gute Erdgeschoss-Wohnung von 2…
$406,918
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Haus in Terni, Italien
Haus
Terni, Italien
Baugrundstück in wünschenswerter Lage, zwei Etagen von je 600 Quadratmetern plus Keller und …
Preis auf Anfrage
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Haus in Terni, Italien
Haus
Terni, Italien
Fläche 2 500 m²
Baugrundstück von 2.500 Quadratmetern mit weitem Blick auf das Meer Blick auf die Provinzstr…
$174,393
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Haus in Terni, Italien
Haus
Terni, Italien
Fläche 650 m²
Baugrundstück für Wohngebäude Maximales Volumen 1160 Kubikmeter liegt am Stadtrand
$209,272
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Haus 8 zimmer in Terni, Italien
Haus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 200 m²
Bauernhaus zu restaurieren, aber mit Struktur in gutem Zustand, zwei Ebenen plus Dachboden. …
$127,889
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Haus 11 zimmer in Terni, Italien
Haus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 500 m²
Großes Bauernhaus mit über 11.00 Hektar Ackerland in guter Lage zu renovieren. Alte Ziegelst…
Preis auf Anfrage
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Haus 9 zimmer in Terni, Italien
Haus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 200 m²
Referenznummer: N743 (I) Objektname: Casa Liliana Ort: In Land Stadt/Stadt: Bezirk: Fermano …
$69,757
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Haus 12 zimmer in Terni, Italien
Haus 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 500 m²
Wohnhaus auf drei Etagen in Stein in einem Panorama-Plot von 9.000 Quadratmetern mehr Zubehö…
$162,767
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Haus in Terni, Italien
Haus
Terni, Italien
Fläche 4 120 m²
Land von 6.000 Quadratmetern in den Ebenen
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 7 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 250 m²
Einzelvilla mit Land mit Olivenbäumen von etwa 5.000 Quadratmetern. Erdgeschoss mit großer G…
$287,930
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Haus 11 zimmer in Terni, Italien
Haus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 350 m²
Wohnhaus von guter Größe mit Zubehör in Panoramalage. Dienstleistungen vorhanden. Landoption…
$290,656
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Haus 12 zimmer in Terni, Italien
Haus 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 300 m²
Fein restauriertes Bauernhaus mit hochwertigen Materialien in ruhiger und Panoramalage. Drei…
Preis auf Anfrage
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