  Realting.com
  Italien
  Mailand
  Wohnimmobilien
  Haus

Häuser in Mailand, Italien

villen
7
9 immobilienobjekte total found
Villa in Mailand, Italien
Villa
Mailand, Italien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 780 m²
Die Longignan Residence ist ein historisches Haus im siebzehnten Jahrhundert gebaut und im B…
$2,20M
Haus in Mailand, Italien
Haus
Mailand, Italien
Unabhängiges Haus mit Garten4 Zimmer75 m21 BadezimmerBalkonUnabhängiges Haus mit privatem Ga…
$52,368
Villa in Mailand, Italien
Villa
Mailand, Italien
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Schlafzimmer - 5 (Zimmer sind fast Mini-Wohnungen, d.h. je 30 qm). Badezimmer - 5. In den 60…
$3,69M
Villa 8 zimmer in Mailand, Italien
Villa 8 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Historical villa in the prestigious quiet suburb of Milan. To the center of Milan - 30 km.  …
$2,17M
Villa 6 zimmer in Mailand, Italien
Villa 6 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 310 m²
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
$4,85M
Villa 50 zimmer in Mailand, Italien
Villa 50 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 50
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 6 000 m²
$5,47M
Schloss in Mailand, Italien
Schloss
Mailand, Italien
Fläche 38 000 m²
Ein Netzwerk von sechs Vier-Sterne-Hotels in ganz Italien. Sechs 4 **** S-Star-Hotels in ei…
$197,95M
Villa 4 zimmer in Mailand, Italien
Villa 4 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
FP-261015. Уникальный проект в самом центре МиланаВ самом центре Милана создан уникальный пр…
$2,07M
Villa 6 zimmer in Mailand, Italien
Villa 6 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 650 m²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
$4,90M
Immobilienangaben in Mailand, Italien

