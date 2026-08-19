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Häuser in Rom, Italien

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7 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
LD-0204. Elite Haus in der Nähe des Lake Bracciano, in der Nähe von RomEin Elite-Haus in der…
$926,038
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Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
AG-160316. BILLA ON APPIA ANTICA, ROMDie vorgeschlagene Villa befindet sich in einem der ren…
$2,11M
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Villa 6 zimmer in Rom, Italien
Villa 6 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
IT-180618-1. Villa in Rom. ItalienIn der prestigeträchtigen Gegend von EUR (im Süden von Rom…
$2,81M
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Villa 6 zimmer in Rom, Italien
Villa 6 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
IT- Villa auf vier Ebenen 450 m2 mit großem Garten und TerrasseRom, Casal PaloccoAuf Verkauf…
$2,93M
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Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
AG-160316-2. Willa in Trevignano Romano, RomDie vorgeschlagene Villa befindet sich in Trevig…
$937,760
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Villa 2 zimmer in Rom, Italien
Villa 2 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 180 m²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной терасойВ престижном парке дльфа "Coun…
$808,818
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Haus in Rom, Italien
Haus
Rom, Italien
$2,43M
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International real estate agency Habita
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