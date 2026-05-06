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Wohnquartier A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer

Bat Yam, Israel
von
$1,84M
06.05.26
$1,84M
05.05.26
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ID: 35858
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Jerusalem, 16

Über den Komplex

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In einer luxuriösen Residenz auf der 2. Linie des Meeres in Bat Yam, nur wenige Schritte vom Meer und in der Nähe von Tel Aviv, entdecken Sie diese hervorragende neue Wohnung, nie bewohnt, genießen die Garantie des Entwicklers. Das Apartment befindet sich im 28. Stock und bietet einen Panoramablick auf das Meer, der komplett unverbaut mit einer Nordwest-Belichtung ist und ideal ist, um den ganzen Tag über eine schöne Helligkeit zu genießen. Merkmale der Immobilie 135 m2 Wohnfläche Terrasse von 15 m2 4 Stück 3 WC 2 Badezimmer Mamad (safe room) High-End-Küche mit großer zentraler Insel und integrierter Kochplatte Große Lagerung Geräumiges und helles Wohnzimmer Leistungen Guardian 24/7 2 Parkplätze Höhle Standort Nur ein paar Gehminuten von der Straßenbahn (Linie Tel Aviv Light Rail), schnellen Zugang zu Tel Aviv, in der Nähe von Stränden, Geschäften, Restaurants, Cafés und allen Annehmlichkeiten des Stadtzentrums.

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