  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Netanja, Israel
von
$1,16M
26.08.25
$1,16M
14.07.25
$1,08M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26868
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Suche nach einem neuen Projekt in netanya Mardochee khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einer begehrtesten Lage von Netanya. Leben in einem Projekt neun netanya Projektmerkmale Die Architektur des Wohnturms, die moderne Gestaltung und Zugänglichkeit des Projekts machen es zu einem sehr begehrten Ort Alles ist leicht erreichbar und zu Fuß erreichbar Hochstehende Lobby-Performance dekoriert von Designer 2 ultra schnelle und moderne Aufzüge inklusive chabbatic Jede Wohnung ist mit einem unterirdischen Parkplatz verkauft Weiße Aluminium Außenbeschichtung Baubeginn Lieferung Mai/Juni 2025 Bankgarantie Merkmale der Wohnung Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Montageventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Wc suspendiert Elektrische Geschäfte in allen Haus 2-Zimmer-Wohnung 60 m2+20m2 4 Zimmer Apartmentseite 110m2+22m2 Atemberaubende Aussicht auf die Kikar und das Meer Kommen Sie und besuchen Sie Ihre zukünftige Wohnung

Standort auf der Karte

Netanja, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$996,000
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Givat Shmuel, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalem, Israel
von
$690,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,16M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,61M
sehr schönes Projekt auf Tel Aviv in der Nähe des Meeres und des berühmten Viertels Neve Tsedek. Penthouse mit 4 Zimmern, 3 Bett mit 2 schmutzigen Bädern. eine schöne Terrasse von 56 m2 im 7. Stock. mit 1 Parkplatz. Lieferung 8 Monate
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
von
$1,20M
BZH Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera und Umgebung präsentiert ein renommiertes Immobilienprojekt in Or Akiva, im gesuchten Wohngebiet "Or Yam". Neben Caesarea, nur wenige Minuten von Hadera entfernt, genießt die Stadt Or Akiva eine strategische Lage, die Ruhe, Zugänglic…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$558,000
Der beste Preis für unsere T4 Kunden ab 1.860.000nis
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen